Bahadır Kimya halka arz büyüklüğü 816 milyon TL oldu.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Bahadır Kimya") paylarının halka arzında 5-6-7 Ağustos 2024 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlandı ve satışa sunulan 16.000.000 TL nominal değerli B grubu payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleşti.

Tera Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Bahadır Kimya paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,4 katı 27.560.198 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 4,0 katı 25.720.036 TL nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 1,7 katı 2.647.100 TL nominal talep toplandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,5 katı 55.927.334 TL nominal talep toplanmıştır.

Bahadır Kimya 816.000.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 16.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 373.692 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 70 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 4 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 373.766 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %50, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10 olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır."