Bakiyem İngiltere'ye açılıyor 

Ankara merkezli yazılım şirketi Bakiyem'in "Payrotta" ismiyle İngiltere’ye açılacağı duyuruldu.

Bakiyem.com CEO’su Umut Yalçın, sağlam ve istikrarlı adımlarla ilerledikleri Türkiye’de edindikleri bilgi ve tecrübeyi Avrupa’ya taşıyacaklarını, Avrupalı KOBİ’leri ve şirketleri de Türk yazılımıyla dijitalleştireceklerini söyledi.

Yalçın, global yolculuğa ilişkin planları ve hedefleriyle ilgili şunları söyledi:

“Global yolculuğumuzdaki ilk adımımızı Avrupa ile atıyor, bu kapsamda ‘Payrotta’ ismiyle İngiltere’ye açılıyoruz. Tamamen kendi özsermayemizle kurduğumuz bu yeni şirketimiz, Bakiyem’in şubesi olarak çalışacak. Türkiye’de olduğu gibi İngiltere’de de sahadan ilerleyecek, sahayı tamamen dijitalleştireceğiz. Amacımız, entegratörlük kavramını İngiltere’ye de götürmek. Entegratörlük becerilerimiz sayesinde de firmaların kullandığı satış ve ödeme modüllerinin ağır maddi ve zaman maliyetlerine gerek kalmadan kısa sürede sahayı dijitalleşmelerini sağlayacağız.’’

Yakın zamanda İngiltere’deki ilk satışını duyurmaya hazırlanan Bakiyem'in, İngiltere pazarında birkaç yıl içinde büyük bir oyuncu olma hedefiyle ilerleyeceğini söyleyen Umut Yalçın, şu anda dünyadaki önemli birkaç ödeme şirketiyle de görüşme halinde olduklarını belirterek, “İngiltere’nin ardından globalleşme rotamızda başta Arap Yarımadası olmak üzere Güney Afrika ve Azerbaycan bulunuyor. Amacımız; yerli fintech teknolojilerinin gücünü yurtdışına taşımak.” ifadelerini kullandı.