Bakiyem ve EsnekPOS’tan stratejik işbirliği

2017 yılında küçük işletmelerin online ödeme ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla kurulan ve bugün 6.500'den fazla müşteriye hizmet veren Bakiyem, yaptığı iş birlikleriyle büyüyor. 2023 yılında 6,5 milyar TL işlem hacmine ulaşan Bakiyem, Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu’nun markası EsnekPOS ile güçlü ve stratejik bir işbirliğine imza attı.

Bu işbirliği kapsamında Bakiyem, B2B tahsilat yazılımı ile bayilik sistemi olan firmaların tahsilat süreçlerini yönetecek. EsnekPOS’da Bakiyem’in yazılımını kullanan firmalara sanal POS hizmeti sunacak. Bu sayede Bakiyem'in yazılımı daha etkin kullanılırken EsnekPOS’da pazar payını artırma fırsatı bulacak. Daha önce de birçok ödeme kuruluşu ve banka ile de firmaların tüm tahsilat süreçlerini ve bayi yönetim operasyonlarını uçtan uca yönetmeye ilişkin işbirliklerine imza atan Bakiyem, bu hamleleriyle müşterilerine 360 derece hizmet sunacak.

Müşteri memnuniyeti artacak, kullanıcı artacak

2024 yılını 13 milyar TL’nin de üzerinde bir işlem hacmi ile kapatmayı hedefleyen Bakiyem’in CEO’su Umut Yalçın, Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu’nun markası EsnekPOS ile gerçekleştirdikleri entegrasyon ile Bakiyem kullanıcılarının ödeme süreçlerini kolaylaştırmayı, daha uygun paketlerle müşterilere ulaşmayı ve böylece daha fazla firma tarafından tercih edilmeyi hedeflediklerini söyledi.

EsnekPOS’un da Bakiyem’in mevcut müşteri portföyünden yararlanarak, sanal POS ve ödeme çözümlerinin kullanımını artıracağını kaydeden Yalçın, “Bakiyem olarak EsnekPOS entegrasyonu ile müşterilerimize daha uygun ödeme çözümleri sunarak, müşteri memnuniyetini artırmak ve mevcut kullanıcı tabanını genişletmek istiyoruz. EsnekPOS tarafında da Bakiyem kullanan firmaların EsnekPOS’u benimsemesini sağlamak, işlem hacmini artırarak gelir elde etmek ve B2B firmalarla iş birliği yaparak EsnekPOS kullanımını yaygınlaştırmak hedefleniyor” diye konuşurken, Elekse Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Güvenç ise, "EsnekPOS olarak Bakiyem ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon, sanal POS hizmetlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Bakiyem'in B2B yazılımı ile ödeme süreçlerini daha verimli hale getirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için birlikte çalışacağız. Bu işbirliği, hem bizim için hem de Bakiyem için önemli bir adım." dedi.

Yerli Fintech teknolojilerini yurt dışına taşıyor

Kısa bir süre önce Avrupa pazarına “Payrotta” markasıyla giriş yaparak globalleşme adımlarını hızlandırdıklarına da değinen Umut Yalçın, Avrupa’ya açılma kararlarında Türkiye’de operasyonlarını yönettikleri Avrupalı şirketlerin memnuniyetlerinin ve Avrupa’ya açılma konusundaki desteklerinin etkili olduğunu vurguladı. Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakiyem’in Avrupa’ya açılması dolayısıyla Avrupalı şirketlerin Türk yazılımı kullanacak olmalarından dolayı mutlu ve gururluyuz. Türkiye’de olduğu gibi İngiltere’de de sahadan ilerleyecek, sahayı tamamen dijitalleştireceğiz. Amacımız, entegratörlük kavramını İngiltere’ye de götürmek. Entegratörlük becerilerimiz sayesinde de firmaların kullandığı satış ve ödeme modüllerinin ağır maddi ve zaman maliyetlerine gerek kalmadan kısa sürede sahayı dijitalleşmelerini sağlayacağız. Türk şirketlerinin ERP ve muhasebe programlarına entegrasyonu, cari takibi, sipariş modülü, fatura ödeme gibi işlemlerinde dijitalleştirerek verimini artırırken maliyetlerini 10’da 1’e düşürdük şimdi sırada İngiltere üzerinden Avrupalı şirketler var. Aslında Türkiye’deki bütünleşik hizmet yapımızı Avrupa’daki KOBİ’lere uyarlayacağız. 2025 yılında ise en az 5 Avrupa ülkesinde daha operasyon kurma hedefimiz var. İngiltere ve Avrupa’nın ardından globalleşme rotamızda başta Arap Yarımadası olmak üzere Güney Afrika ve Azerbaycan bulunuyor. Amacımız; yerli fintech teknolojilerinin gücünü yurtdışına taşımak.”