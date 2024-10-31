Meta’nın gözlük üreticisi zarar etmeye devam etti

Meta'nın eylül ayında Orion prototip AR gözlüklerini başarılı bir şekilde sergilemesine rağmen, sosyal medya devi hala yeni gelişmekte olan metaverse'i geliştirerek her çeyrekte milyarlarca dolar kaybetmeye devam ediyor.

Meta, çarşamba günü üçüncü çeyrek kazançlarını bildirdi ve artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri geliştiren Reality Labs biriminin 4,4 milyar dolar işletme zararı kaydettiğini açıkladı.

StreetAccount'un anketine katılan analistler bu birimin 4,68 milyar dolar faaliyet zararı açıklamasını bekliyorlardı.

Reality Labs'in geliri üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %29 artarak 270 milyon dolara yükseldi ve analistlerin 310,4 milyon dolar olan beklentilerinin altında kaldı.

Reality Labs öncelikle Meta'nın Quest VR kulaklıklarını ve Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerini satarak para kazanıyor.