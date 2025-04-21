Bambi Yatak’ın yeni Pazarlama Müdürü Semih Tuna oldu

Uykuyu sanata dönüştüren Bambi Yatak’ın Pazarlama Müdürü pozisyonuna atama gerçekleştirildi. Mobilya sektöründe farklı firmalarda toplam 20 yıllık deneyime sahip olan Semih Tuna, Bambi Yatak’ın Pazarlama Müdürü görevine atandı. Tuna, şirketin marka, ürün yönetimi ve kurumsal iletişim stratejilerinin oluşturulmasında rol oynayacak.

Semih Tuna kimdir?

Mobilya sektöründe 20 yıllık bir deneyime sahip olan Semih Tuna, sektörel kariyerine 2006 yılında Bürotime Ofis Mobilyaları Bölge Satış Müdürlüğü’nde başlayıp ardından Bürotime’da Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlendi. 2016-2020 yılları arasında Gentaş Dekoratif Yüzeyler’de Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürlüğü yapan Tuna, son olarak 2020-2024 yıllarında Alfemo Mobilya’da Pazarlama Müdürlüğü görevini yürüttü.

Çalıştığı şirketlerde kanal yapısı, ürün yönetimi, marka stratejisi, kampanya planlama, iletişim stratejisi ve etkinlik yönetimi gibi birçok alanda önemli roller üstlenen Semih Tuna, bunun yanı sıra bağlı olduğu şirketlerde Turquality proje çalışmalarına liderlik etti ve süreçlerde aktif rol aldı.