Başak Metal’e yerinde gümrükleme izni

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Yerinde gümrükleme izninin grubun 5 yıllık vadede 1 milyar dolarlık ihracat hedefine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Er- Bakır Grubu CCO’su Cemal Çubukçuoğlu, “Gereklilikleri yerine getirmek için yaklaşık 3 yıl süren çalışmalarımız neticesinde başvurumuz kabul edildi. Saha denetimleri ve Ticaret Bakanlığı’nın onayının ardından bu yetkilendirmeye layık görüldük” dedi.

Çubukçuoğlu, bundan böyle grubun yapacağı ihracatların tüm gümrük işlemlerini fabrika sahasında tamamlanıp doğrudan ilgili sınır kapısına gönderme hakkına sahip olduklarını vurguladı.

Çubukçuoğlu, “2017’de Er- Bakır olarak hak kazandığımız YYS(Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası) belgesine ilave olarak dış ticaret sermaye şirketimiz olan Başak Metal’e de YYS aldık. Başak Metal, yerinde gümrükleme yetkisine sahip Türkiye’de 8. , Ege bölgesinde ilk dış sermaye şirketi oldu. Şirketimiz daha önce bu belgeye sahip olan Arçelik, İçdaş, BSH, Tofaş, Tusaş gibi güvenilir firmalar arasında yerini aldı. Bu belge ile önümüzdeki dönemde yapacağımız ihracatların tüm gümrük işlemlerini fabrikamızda tamamlayıp, doğrudan ilgili sınır kapısına gönderme hakkına sahip olduk. Bu hergün onlarca ihracat yüklemesi gerçekleştirilen firmamıza ciddi bir çeviklik sağlayacak ve aynı zamanda gümrüklerdeki iş yoğunluğunun azaltılmasına da katkı sağlayacak. Devletimizin, Er- Bakır’a teveccühü ise bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu” diye konuştu.