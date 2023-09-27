Türkiye’nin ilk sismik izolatörlü uydu kentinin yapımına başlandı

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

Türkiye’nin ilk sismik izolatörlü uydu kent projesi olan Paykent Konutları’nın inşasına başladı. Proje kapsamında ilk etap sismik izolatörlerin montajı gerçekleştirildi. Pay Konut İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Paydaş, 180 dönüm arazi üzerinde inşa edecekleri Paykent Konutları’nın yaklaşık 100 dönümünün sosyal donatı ve yeşil alan olacağını söyledi.

Projeyi teknik çizimlerini deprem afetinden sonra yeniden elden geçirdiklerini ve temel mottolarının güvenlik olduğuna dikkat çeken Ferdi Paydaş, “Projemizin teknik hazırlığını deprem afetinden hemen önce Ocak 2022 ayında tamamlamıştık. Tam saha imalatına başlamak üzereyken 6 şubat depremleri meydana geldi. Yaşadığımız acı olayları bir daha bölgemizde yaşamamak adına mevcut projemizi depreme ve diğer afetlere karşı korunaklı hale getirmeye karar verdik. Teknik ekibimizi Ankara’ya taşıyarak 23 Şubat 2023’te bu alandaki Ar-Ge çalışmalarını bitirdik. Bu süreçte tüm dünyada depremle ilgili uygulanan tüm mevzuatları bir bir inceledik. Teknik ekibimize Japonya’dan deprem alanında uzman inşaat mühendislerini de transfer ettik. Ar-Ge sürecinde projemizin teknik çizimlerini yeniden elden geçirip, sismik izolatör sistemini entegre ettik. Kullanacağımız sismik izolatör teknolojisiyle konutlarımızın depremde yıkılma riskini ortadan kaldırdık. Projemiz tamamlandığında ülkemizdeki ilk sismik izolatörlü uydu kent olarak bizi gururlandıracak” dedi.

Teknik hazırlıkta temel mottosunu "güvenlik" olarak belirledi

Proje hazırlığındaki en önemli temel noktalarının güvenlik olduğunu ifade eden Ferdi Paydaş, bu alanda deprem, sel ve yangın afetlerine odaklandıklarını söyledi. Sismik izolatörün yanı sıra konutların zemin seçiminde tepe yamaçlarını kullanarak sel riskini ortadan kaldırdıklarını belirten Paydaş, “Projemizde doğal olayların dışında beşeri olaylara karşı da özel önlemler aldık. Yangın risklerini bertaraf etmek için alevlere 30 dakika dayanan özel lake kapılar kullanacağız. Bu özel kapılar sayesinde çıkabilecek yangının diğer odalara hızlı şekilde yayılmasını engelleyeceğiz. Bu sayede hem itfaiye ekipleri gelene kadar yangının kontrol altında kalmasını hem de insanların yapıyı terk etme sürelerini ve şanslarını artırdık. Ayrıca tüm uydu kentimiz içindeki ortak yaşam alanlarında akıllı cihazlardan erişimi olan özel bir güvenlik kamera sistemi kuracağız. Bu güvenlik kamera sistemi sayesinde insanlarımız hem araçlarını hem çocuklarını sosyal donatı alanlarında an ve an takip edebilecekler. Satış sonrasında konut kullanıcılarımızın bakım onarım taleplerini daha hızlı karşılamak adına tüm akıllı cihazlarda kullanılabilen özel bir mobil uygulama tasarlıyoruz” diye konuştu.

Sismik izolatörü bölgede yaygınlaştırmak için yeni şirket kurdu

Bölgedeki diğer inşaat şirketlerinin sismik izolatöre erişimini kolaylaştırmak adına grup şirketleri bünyesinde yeni bir yapılanmaya gittiklerini ve bu alanda özel bir ekip oluşturduklarını belirten Ferdi Paydaş, bu sistemi yaygınlaştırmak için uluslararası işbirliklerini genişlettiklerine dikkat çekti. Paydaş, şöyle devam etti: “Depreme dirençli yeni nesil konut projeleri için grup şirketlerimiz bünyesinde yer alan Pay Porje Mimarlık LTD. ŞTİ. faaliyetlerine başladı. Yeni şirketimizle birlikte sadece kendi projelerimize sismik izolatör entegrasyonu sağlamakla yetinmiyoruz, aynı zamanda sismik izolatörlerin montajı ve gerekli denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu alanda güçlü bir tedarik ağı kurabilmek için Türk-Alman ortaklığında faaliyet gösteren öncü bir firmayla distribütörlük anlaşması yaptık. Bu girişimlerimiz sayesinde hem bölgemizdeki hem de ülkemizdeki konut üreticilerinin sismik izolatöre erişimini daha da kolaylaştı. Çünkü mevcut yerli sismik izolatör şirketleri ağırlıklı olarak mega projeler ve ihracata yönelik çalışıyor. Bu alanda yoğun çalışmaları sebebiyle küçük konut projelerine zaman ayırmıyorlar. Bu anlamda sismik izolatöre erişimi kolaylaştırdığımız için Doğu, Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinden yüksek talepler almaya başladık. Şuana kadar yaklaşık 15 konut projesine sismik izolatör entegrasyonu gerçekleştirdik. Onlarca projeyle ilgili çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor.”