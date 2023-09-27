Selva’dan 12 milyon dolarlık ihracat anlaşması

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Selva Gıda, yatırımlara ve ticari anlaşmalara devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özel durum açıklamaları ile 2024 yılı Eylül ayında devreye almayı planladığı; makarna üretim hattı, makarna paketleme ve kolileme makinaları, destek ekipmanları yatırımı ve irmik değirmeni kapasite artırımı ile birlikte toplamda 7 milyon 500 bin euro tutarındaki yatırım planlamasını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Selva Gıda tarafından 26.09.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan yeni bir açıklamayla; Uzakdoğu Pazarı’nda bulunan mukim müşterileri ile toplamda 12 milyon dolar olan yeni bir ihracat anlaşması yapıldığı ve ürün sevkiyatının Ekim ayından itibaren başlanacağı duyuruldu.

Uluslararası Tat Enstitüsü (International Taste Institute-ITI) tarafından 2013 yılından bu yana 8 kez %90’ın üzerinde puan ve 3 yıldız alarak dünyanın ‘Diamond Ödüllü’ makarna markası unvanını sürdüren Selva, yatırımlarını ve yeni ticari anlaşmalarını sürdürerek hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda payını her geçen gün daha da artırmayı hedefliyor.