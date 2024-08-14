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Başvuru yapıldı, yeni katılım bankası kuruluyor

Katılımevim Tasarruf Finansman'ın, yeni bir Katılım Bankası kurmak için başvurusunu tamamladığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Başvuru yapıldı, yeni katılım bankası kuruluyor
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Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. yeni bir Katılım Bankası kurmak için BDDK başvurusunu tamamladı.

Yapılan açıklamaya göre, Katılımevim, müşterilerine sunduğu güvenilir ve yenilikçi finansal çözümleri yeni Katılım Bankasıyla daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Yeni banka, Türkiye’nin stratejik sektörlerinden tarım ve hayvancılık, sanayi ve üretim tesisleri, savunma sanayi ve madencilik sektörlerinin finansman ihtiyaçlarını destekleyecek.

Yeni bir katılım bankası kurmak için başvuruların tamamlandığını belirten Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, “Katılımevim olarak kurulduğumuz günden bu yana hem sektörümüze hem de ülkemize fayda sağlayacak projeleri hayata geçirdik. Şirketimizin büyüme stratejileri doğrultusunda bankacılık alanında da faaliyet gösterecek olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Tasarruf finansman sektöründe sahip olduğumuz yetkinlikler, tecrübe ve referanslar ile ulusal pazarda finansal çözümler sunmak, sektörde katma değerli bir Katılım Bankası geliştirmek için tüm başvurularımızı tamamladık. Sürecin tamamlanmasının ardından katılım bankacılığına yeni bir soluk ve dinamizm getireceğimize inanıyoruz.” dedi.

 

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