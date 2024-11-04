Bayer Türkiye’den globale üst düzey atama

Bayer Tüketici Sağlığı Ülke Müdürü Erdem Kumcu, ITAGRIS Cluster Lead olarak İtalya’ya atandı. Yeni görevine 1 Kasım 2024 itibarıyla başlayan Erdem Kumcu İtalya, Yunanistan ve İsrail ülkelerinden sorumlu olacak.

2019’da Bayer’de Tüketici Sağlığı Satış Direktörü görevinde çalışmaya başlayan Erdem Kumcu, Kasım 2020 tarihinde Bayer Tüketici Sağlığı Ülke Müdürü pozisyonuna atanmıştı. Kumcu, görevi süresince Bayer’in Tüketici Sağlığı alanındaki stratejik büyüme hedeflerine katkıda bulundu ve yenilikçi projelere liderlik etti.

Erdem Kumcu kimdir?

Ege Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan ve profesyonel hayatı boyunca gıda ve perakende sektöründe faaliyet gösteren uluslararası markalarda deneyim kazanan Erdem Kumcu’nun ilaç sektöründe Türkiye ve Güney Afrika bölgelerinde uzun yıllara dayanan yöneticilik tecrübesi bulunuyor. Kumcu, evli ve bir çocuk babasıdır.