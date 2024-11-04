Haluk Bürümcekçi, A1 Capital Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevini üstlendi

Finans sektöründe 30 yılı aşkın süredir görev yapan ekonomist ve stratejist Haluk Bürümcekçi, A1 Capital Yönetim Kurulu Danışmanı olarak göreve başladı.

Deneyimli ekonomist ve stratejist Bürümcekçi, Ekim 2024 itibarıyla A1 Capital’in yönetim kurulu danışmanı oldu.

Haluk Bürümcekçi kimdir?

Haluk Bürümcekçi, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde MBA Programı’nı ve Marmara Üniversitesi Bankacılık Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Ekim 1989’da başladığı bankacılık kariyerinde, çeşitli özel bankaların hazine departmanlarında baş ekonomist olarak görev alan Haluk Bürümcekçi, Referans Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Ekonomi Çalışma Grubu Başkanlığı’nı yürüten Bürümcekçi, TÜSİAD Konjonktür Değerlendirme Çalışma Grubu’nda da üye olarak görev yaptı. Bürümcekçi, 2016 yılında Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu.