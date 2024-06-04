Bayrampaşa’nın 130 milyon dolarlık ticaret mahallesi yükseliyor

İstanbul’da dönüşmeyi bekleyen ve eskimiş ticari ünitelerin yerini yeni nesil ticari projeler alıyor. Mevcut yapıların değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlamaması ve İstanbul’da yaklaşık 300 bine yakın dükkanın depreme dayanıksız olması gerçeği, yeni dükkan / ofis projelerine ilgiyi artırıyor.

Geçen yılın Ekim ayında temelleri atılan ve hızla yükselmeye devam eden AKTİM Çarşı Ofis projesinin satış ofisinde de hareketlilik devam ediyor. Satışların başlamasından itibaren projenin yüzde 40 oranında satışı gerçekleşti.

95 bin metrekarelik bir alanda inşa ediliyor

İstanbul’un ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Bayrampaşa’da yükselmeye devam eden AKTİM Çarşı – Ofis projesi, 95 bin metrekarelik bir alanda inşa ediliyor. 338 bağımsız bölüm bulunan projede, ofis ve müstakil cadde mağazaları yer alıyor. Osmanlı mimarisi esintilerinin de bulunduğu tasarım, tamamen yatay mimari olarak planlandı. Modüler olarak tasarlanabilen ofis bloğunun yanı sıra, Ticaret Mahallesi olarak adlandırılan, cadde konseptli müstakil dükkanlar da bulunuyor.

İstanbul’daki ticari ihtiyaçların farkında olduklarını kaydeden Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Biz 3 nesildir sanayicilikten gelen bir aileyiz. İstanbul’da üç kuşaktır ticaret yapmanın farkındalığıyla projelerimizi tasarlıyoruz. Özellikle İstanbul’da merkezde yer alan esnaflar, KOBİ’ler çok dağınık bir şekilde faaliyet gösteriyor. Deprem konusu hep gündemde ve toplu ticaret alanlarında ciddi eksik var. Ticaretin hızla işlemesi gerekiyor. AKTİM 1, AKTİM 2 ve AKTİM 3 projelerimizden sonra AKTİM Ofis Çarşı ile İstanbul’un merkezinde esnafları mutlu edecek toplu ticaret alanları oluşturuyoruz.” dedi.

Ticareti hızlandıracak 32 bin metrekarelik otopark

AKTİM Çarşı Ofis projesi 3 ana yolu birleştiren stratejik bir konumda bulunuyor. TEM, E-5 bağlantı yollarına yakınlığı ile lojistik açıdan avantaj sağlayan proje, işletmelerin tedarik zinciri yönetimi, dağıtım ağı ve müşterilere ulaşım konusunda kolaylık sağlıyor. 202 metrekare ile 443 metrekare arasında değişen üç ve dört katlı depolu ve deposuz olarak cadde dükkanlarından oluşan ÇARŞI bölümünde, 15 metre genişlikte caddeler bulunacak.

32 bin metrekarelik otoparka sahip olan projede, depolu dükkan sahipleri direkt otoparka ulaşabilecekler ve sevkiyatlarını daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. İstanbul’un en büyük problemlerinden biri olan otopark problemini ortadan kaldırdıklarını belirten Bilgiç, “Dev bir kapalı otoparkla her dükkana özel, 3-4-5 araçlık özel park alanı da tanıyoruz. İstanbul’un otopark problemi yüzünden aksayan ticari hayata, projemizden yer satın alanlar hızlanarak devam edecekler.” diye konuştu.

Yeni yatırım arazisi için 110 milyon dolarlık bütçe ayırdı

2016’dan bu yana 7 milyar 100 milyon TL’lik gayrimenkul yatırımı yaptıklarını duyuran Bilgiç, “Bugüne kadar Göl İstanbul ve Minas Park projelerimizle 97 villa ve 72 konut projesinin teslim süreçlerini tamamladık. Son 7 yılda 75 bin metrekare konut, 141 bin metrekare ticari ünite hayata geçirdik. AKTİM 1, AKTİM 2 ve AKTİM 3’den sonra AKTİM Çarşı – Ofis projemizde ticari gayrimenkul yatırımlarımızı sürdürme kararı aldık” dedi. Bugüne dek tüm yatırımlarını öz sermaye ile yaptıklarını belirten Bilgiç, “Grup olarak yatay mimariden vazgeçmemek kaydıyla, yeni arazi alımı arayışımız sürüyor. Konut ve ticari gayrimenkul yatırımına uygun Boğaz hattında, fırsat sunan yerler için 110 milyon dolarlık bir bütçe ayırdık.” dedi.