'Besicilik sektörü hem sosyolojik hem ekonomik savaş veriyor'

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Yem, işçilik ve enerji maliyetlerinin sektörü zora soktuğunu kaydeden Söylemez Kardeşler Et ve Et Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Söylemez, süt ve et fiyatlarına ilişkin Et ve Süt Kurumu’nun güncel reel fiyatları açıklaması gerektiğini aktardı. Üreticilerin toplumda hak ettiği saygıyı görmediğinin altını çizen Söylemez, üretici yeterince teşvik edilmediği için artık köylerde de market yoğurdu ve sütü tüketildiğini belirtti.

Gaziantep’te kesimhanelerin tekelcilik yaptığını ifade eden Söylemez sektörün sorunlarını EKONOMİ’ye aktardı. Söylemez; “Gaziantep dışında kesimhane seçenekleri çok iken bizim bölgemizde bir daralma ve tekelleşme söz konusu. Kesimhaneler sektörün ihtiyacını fiyat olarak karşılamıyor” dedi.

“Hayvancılık kredilerinde sabit faiz beklentimiz var”

Besicilerin kredi faizlerinin sürekli değişmesinden kaynaklı mağduriyet yaşadığının altını çizen Söylemez; “Çekilmiş olan hayvancılık kredilerinde vade günü belli olmasına rağmen sürekli faiz oranı değişiyor. Bunların sabit faizle geçerli olması lazım” ifadelerine yer verdi.

Depremin besicilik sektörünü de sekteye uğrattığını belirten Söylemez, çiftçilere sağlanan bir çok kolaylığın besiciler için geçerli olmadığına değindi. Yakıtta çiftçiye sunulan imkanların ve verilen teşviklerin hayvancılıkta söz konusu olmadığını ifade eden Söylemez; “Et fiyatları şu an yükselişe geçebilir. Et fiyatlarını regüle etmek için Et ve Süt Kurumu’nun (ESK), güncel reel fiyatları açıklaması lazım. ESK çok sessiz kalıyor, besiciyi kollaması gerekiyor” dedi.

“Sıcaklık sebebiyle hayvanların sütü çekildi”

Gaziantep’te ve bölge kentlerde sıcaklıktan kaynaklı süt üretimin de azaldığını dile getiren Söylemez; “Sıcak bir yaz geçirdiğimiz için verimli süt üretimi olmadı, hayvanların sütleri çekildi. Süt fiyatları acil bir şekilde regüle olmazsa anaçların kesimi gerçekleşir. Süt fiyatlarıyla yem paritesi birbirini tutmuyor çünkü yem paritesine artık giderlerin eklenmesi lazım. Her kalemde giderler arttı” şeklinde konuştu.

Yapay et ve domuz eti üretimi gündemde

Türkiye’de domuz üretim çiftliklerinin sayısının arttığını kaydeden Söylemez, yapay etin küresel bir proje olduğunu ve insanlığı tehdit ettiğini ifade etti. Söylemez; “İthal et lobisinde çok büyüyen işletmeler oldu. Etin ithali olmaz, durdurulması lazım. İşçi, eleman sorunu yaşıyoruz et de dışarıdan gelirse piyasa biter. Zaten üretimi yapanların çoğu mülteci, bir de ithal et yayılırsa sorunların önünü alamayız” dedi.

“Fenni yem kullanmıyoruz”

Gaziantep’te 2010 yılından bu yana et ve süt üretiminde faaliyet yürüten Söylemez Kardeşler Et ve Süt Ürünleri yurt içi pazarında aktif rol oynuyor. 3 kardeşin ortaklığında devam eden işletmede fenni yem kullanmadıklarını belirten Söylemez; “Fenni yem fiyatları çok yüksek. Biz kendimiz özel karışım yem yapıp, hayvana içeriğini bildiğimiz yemi yedirmeyi doğru buluyoruz. 1000 baş büyükbaş hayvanımız var. Kapasite artırımına gitmek istiyoruz zamanla. Brezilya’dan ithal ettiğimiz canlı hayvanlar çoğu. Canlı ithal hayvana karşı değiliz çünkü bölgenin yemini kullanıyoruz, üretimi burada yapıp, sakatatı-deriyi bu bölgede değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.