Beyçelik ile çocuklar yaratıcı ve inovatif düşünmeyi öğrendi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Beyçelik Holding, yaratıcı ve inovatif düşünmeye teşvik etmek, beyin fırtınası becerilerini ve farklı düşünme yeteneklerini geliştirmek amacıyla 8-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik hazırladığı Beyçelik ile Aklım Yenilikte sosyal sorumluluk projesinin ikincisini gerçekleştirdi. Beyçelik ile Aklım Yenilikte kurumsal sosyal sorumluluk projesinde; otomotiv, yenilenebilir enerji ve iklimlendirme konulu inovasyon atölyeleri, makarna kulesi tasarlama atölyesi ve veliler için “İnovatif Çocuklar Nasıl Yetiştirebiliriz?” konulu video semineri ile yenilikçi düşünmeyi öğretmeyi amaçlayan bir tiyatro oyunu yer alıyor. Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde bayram öncesinde gerçekleşen atölyelerde ve tiyatro oyunlarında çocuklar öğrenirken keyifli vakit geçirdi.

Program içeriği yenilendi

Beyçelik ile Aklım Yenilikte Projesinin içeriği ikinci yılında yenilendi. Eğitmenliğini Çiğdem Sezer’in yaptığı otomotiv, yenilenebilir enerji ve iklimlendirme konulu inovasyon atölyelerine bu yıl makarna kulesi tasarımı atölyesi de eklendi. Bunun yanı sıra veliler için de özel bir video sunumu oluşturuldu.

Otomotiv, yenilenebilir enerji, iklimlendirme ve makarna kulesi tasarımı atölyelerinde çocukların, yeniliğe ve buluşa açık olmalarını teşvik etmek amaçlandı. “İnovasyon Nedir?” başlıklı sunumla başlayan atölyelerde, atölyenin konu başlığına göre belirlenen bir vaka doğrultusunda çocuklar takımlar oluşturarak vaka bazında birlikte inovatif çözümler üretmeye çalıştı. Çocuklar atölye sonunda ulaştıkları çözümler ile ilgili sunum yaptı. Atölyelerde çocukların, yeni durumlarla karşı karşıya kaldıklarında ve karmaşık problemler çözerken alternatiflere açık olmayı öğrenmeleri hedeflendi. Yaratıcılık ve yenilikçi düşünme üzerine kazanımlar sağlamayı amaçlayan makarna kulesi tasarlama atölyesinde ise iyi tasarım teknikleriyle zayıf malzemelerin bile daha güçlü hale getirilebileceği ve bir kule inşa ederken kütle dağılımın önemli bir husus olduğu gösterildi. Beyçelik ile Aklım Yenilikte Projesi’nin ikinci yılında veliler içinde bir bölüm oluşturuldu. Veliler çocukları atölyede eğitim alırken, aynı anda ‘İnovatif Çocuklar Nasıl Yetiştirebiliriz?’ Konulu eğitim videosunu izledi.

“Güzel geri bildirimler aldık”

Proje hakkında bilgi veren Beyçelik Holding Kurumsal İletişim Müdürü Selin Koral, “Yenilikçi ve yaratıcı düşünebilen bir nesil yaratabilmek için küçük yaşlarda çocukları inovasyon kelimesi ile tanıştırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Projemizin “Fikir Sende Sihir Sende” şeklinde çok güzel bir mottosu var. Biz çocukların yenilikçi fikirler üreterek gerçekten sihir yaratabileceklerine inanıyoruz. Bu yıl projemizin ikinci yılı. Bu yıl atölyelerimize yeni atölyeler eklendi. Çocukları atölyelerde keyifli vakit geçirirken onları bekleyen velilerimiz için de özel bir video sunum oluşturduk. Hem çocuklardan hem de velilerden çok güzel geri bildirimler aldık. Projemizi her yıl geliştirerek yapmaya devam edeceğiz” dedi.