Bilsing Automation, Bursa’yı üs seçti

Esra Özarfat

Bursa - Almanya merkezli Bilsing Automation, ağırlıklı otomotiv endüstrisine taşıyıcı kollar, transferpres, robotlu pres hatları ve gövde kaynak hatlarında kullanılan robotik kollarını üretiyor. OEM’ler ile büyük ana sanayilerin neredeyse tamamına hizmet veren Bilsing Automation, gelişen teknolojileri endüstriye kazandırma alanında da aktif rol alıyor. 2014 yılında Bursa’da yüzey sertleştirme, ‘lazer cladding’ denilen katmanlı imalat prosesi alanında hizmet vermeye başlayan firma, aradan geçen yıllar içerisinde hizmet alanına savunma, havacılık, termik santraller gibi pek çok katma değerli sektörü ekledi.

Bilsing Automation Türkiye Şubesi Genel Müdürü Salih Ersungur, Almanya’daki pek çok enstitüyle birlikte ortak çalışmalar yürüterek Türkiye’ye know how transferi sağladıklarını kaydetti. Sahip oldukları teknoloji sayesinde metal tozları ve eklemeli imalat prosesi ile kalıpların ve makine parçalarının tamirini yaptıklarını anlatan Ersungur, “Özellikle otomotiv, kalıpçılık, termik santrallerden, havacılık ve diğer sektörlerden bu konuda yoğun talepler vardı. Katma değeri yüksek olan malzemelerin zamandan ve maliyetten tasarruf ederek yeniden üretime kazandırılmasını sağlıyoruz. Bu teknolojiyi Bursa’ya kazandırmış olduk. Hedefimiz farklı alanlarda farklı sektörlere hizmet verip riskleri dağıtmak ve sürdürülebilirliği sağlamak” dedi.

Uçakların iniş takımlarını onarıyor

2018 yılında sivil havacılık alanına girerek ‘Turkish Technic Sub Contractor’ olarak Part 145 sertifikasyonunu aldıklarını ve iniş takımlarındaki bir parçanın tamir ve tadilat işlemleri ile titanyum oring kaynak proseslerini yapmaya başladıklarını belirten Salih Ersungur, bu sayede sivil havacılık sektöründe ithalatın önlenmesine katkı sağladıklarını vurguladı.

Ersungur, “Boeing ve Airbus’ın yanı sıra diğer havacılık kurumlarıyla da görüşmelerimiz devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde 10 bin dolara aldığımız iniş takımlarını, biz burada bin dolara tamir ederek Turkish Technic’e gönderiyoruz. Şu anda yaklaşık 30 uçakta bizim tamir ettiğimiz iniş takımları kullanılıyor” diye konuştu. Bir diğer sektör olarak kompozit sarma ve serme alanında çalışmaya başladıklarını duyuran Salih Ersungur, yine havacılık sektörü için uçak flapleri ürettiklerini anlattı.

Elektrikli araçların frenlerinde

Otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakından takip ederek bu yönde Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Ersungur, 2018 yılından bu yana özel bir metal tozu karışımla fren diskleri üzerine kaplama yaptıklarını aktardı. Avrupa Birliği’nde bu yıl yürürlüğe giren EURO 7 emisyon standartlarına göre binek araçlardaki fren aşınmasının 2035 yılında kilometre başına 3mg kadar düşürülmesi gerektiğini anlatan Ersungur, şu bilgileri verdi:

“Bu çalışmayı Almanya’daki enstitülerle birlikte hayata geçirdik. Türkiye’den BMW, AUDI, Volkswagen grubuna Ar-Ge ortağı olarak fren disklerini kaplama yaparak gönderiyoruz. Ayrıca yine İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’yle hızlı tren projelerinde kullanılan raylar üzerindeki sürtünmeyi azaltmak için farklı bir metal toz kaplama üzerinde çalışıyoruz. Bursa lokasyonumuzda elektrikli araçların tamamının fren disklerine metal toz kaplama hizmeti veriyoruz.”

Geçen yıl iş hacminde yüzde 15 büyüme kaydettiklerini ifade eden Ersungur, bu yıl BMW ile Mercedes’in yeni projeleriyle bu oranın yüzde 30’u bulacağına işaret etti. Üretimin yüzde 60’ını ihraç ettiklerinin altını çizen Salih Ersungur, Türkiye şubesi olarak Rusya, Güney Afrika, Özbekistan ve Romanya operasyonlarını da Bursa’dan yönettiklerini bildirdi. Halihazırda 800 metrekarelik alanda faaliyet gösterdiklerine dikkati çeken Ersungur, en az 3 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir tesis yatırımı için araştırma yaptıklarını duyurdu.