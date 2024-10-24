  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. BİM’den hisse geri alım programı kararı
Takip Et

BİM’den hisse geri alım programı kararı

BİM, KAP'a yaptığı açıklamayla pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BİM’den hisse geri alım programı kararı
Takip Et

BİM Birleşik Mağazalar AŞ (BIMAS), 1 milyar TL’lik 2 milyon adete kadar pay geri alım programı başlatılmasına karar verdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıkladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.10.2024 tarihinde;

1) Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesi 5.b Fıkrasındaki şartın sağlanmış olması sebebiyle, Tebliğ'in 5. Maddesi 4. Fıkrasına istinaden, Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine,

2)8.10.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan izin başvurusuna gerek kalmadığından başvurunun geri çekilmesine,

3)Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000 adet (2.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,

4)Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesine,

5)Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

6)İşlemler için Mali İşler Başkanı (CFO) Fatih Meriç'in yetkilendirilmesine,

karar vermiştir."

Vadeli ULKER paylarında parametreler belirlendiVadeli ULKER paylarında parametreler belirlendiŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten 9 ayda 16,4 milyar lira net kar
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten 9 ayda 16,4 milyar lira net kar
Gökçeler, BörüCASE için yeni üretim tesisi kuracak
Gökçeler, BörüCASE için yeni üretim tesisi kuracak
Barclays'in karı üçüncü çeyrekte yüzde 23 arttı
Barclays'in karı üçüncü çeyrekte yüzde 23 arttı
YB Holding, Rotor ile savunma sanayimizin gücünü artıracak
YB Holding, Rotor ile savunma sanayimizin gücünü artıracak
Vadeli ULKER paylarında parametreler belirlendi
Vadeli ULKER paylarında parametreler belirlendi
Nvidia'nın tedarikçisinden rekor kar!
Nvidia'nın tedarikçisinden rekor kar!