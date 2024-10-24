Vadeli ULKER paylarında parametreler belirlendi

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ULKER pay vadeli işlem sözleşmelerinin 25.10.2024 tarihinde işleme açılması kapsamında işlem teminatı hesaplamalarında kullanılacak risk parametreleri, piyasa koşulları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlendi.

Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre, 25.10.2024 Cuma günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak risk parametrelerine ve uygulanacak dayanak varlık sayısı limiti şu şekilde olacak: