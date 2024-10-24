Holdinglerin piyasa değeri son üç ayda %23 geriledi

Borsada işlem gören Türkiye’nin önde gelen 9 holdingin piyasa değeri geçtiğimiz temmuzdan bu yana 278 milyar TL geriledi. İlk üçte yer alan Koç Holding, Sabancı Holding ve Anadolu Grubu’nda kayıplar %25 üzeri gerçekleşti.

Son üç ayda holdinglerinin piyasa değerlerinde kayda değer bir azalma gözlendi. Koç Holding’in piyasa değeri 150,13 milyar TL düşüşle %25,74 oranında kayıp yaşadı. Benzer şekilde Sabancı Holding’in değerinde 58 milyar TL’lik kayıp yaşanırken düşüş %25,21 oldu. En yüksek düşüşü ise Anadolu Grubu Holding %34,63 ile yaşadı. Holdingin piyasa değeri 71,48 milyar TL’ye geriledi. Yaşanan düşüşler, toplamda holdinglerin piyasa değerlerinde %23,68’lik bir kayba yol açtı.

Tekfen Holding pozitif yönde ayrıştı

Son üç ayda holdinglerden piyasa değerini artıran tek firma Tekfen Holding oldu. Şirketin piyasa değeri %32,73 oranında büyüme kaydetti. 20,57 milyar TL olan piyasa değeri 27,31 milyar TL’ye çıktı. Sektörde yer alan büyük ölçekli firmalardaki değer kayıpları daha fazla olurken küçük ölçekli şirketlerde daha hafif kayıplar yaşandığı gözlendi. 21,84 milyar TL piyasa değerine sahip olan Net Holding’deki değer kaybı %3,58 seviyesinde kaldı.

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Hızlı çıkışın ardından gelen satışlar normaldir. Asıl mesele düşen kârın geçici olup olmadığı

Smart Enerji’nin BIST 50 Endeksi’nden çıkarılmasının fiyat üzerindeki etkisini öğrenebilir miyim?/Hüseyin Çatal

Hüseyin, bir hissenin endeksten çıkarılması yatırımcı nezdinde daha az görünürlüğe yol açabildiği gibi fonların takibinden de düşmesine sebep olabilmekte. Endeks değişikliği satışı destekleyen gerekçe olsa da odaklanman gereken asıl nokta şirketin büyümesinde kalıcı bir sorun olup olmadığıdır. Neticede şirket güçlü bir büyümeye sahipse, endeksten bağımsız olarak dalgalanmalara rağmen talep görecektir. Smart Enerji, Mart 2022’de ilk açılışını 3,69 TL’den gerçekleştirirken Eylül 2023’te 99,20 TL’ye kadar çıktı. Güçlü çıkışın ardından hissenin satışlarla karşılaşması olağandır. Asıl mesele kârdaki düşüşün geçici olup olmayacağıdır.

Aldığı payları fon çıkışı olmadan sermaye azaltımı yoluyla itfa edecek. Temettü payı artacak

BİM’in sermayesini azaltmasının mantığı nedir? Bu hamle şirketi zayıflatmaz mı?/Abdullah Sözen

Abdullah, Bim sermayesinin %1,19’una denk gelen geri aldığı paylarını nakit çıkışı olmadan itfa edecek. Bu yolla 607.200.000 TL olan çıkarılmış sermayeni 600.000.000 TL’ye indirecek. Geri alınan payların sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi, ortakların kârdan elde edeceği payı artırması açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Zaten şirket de bu amaçla hisseleri itfa ettiğini açıkladı. Sermayenin azaltılabilmesi için öncelikle SPK’nın onay vermesi gerekiyor. Şirket, onaydan sonra hızlı bir şekilde sermaye azaltımına gitmeye niyetli. BİM’in her yıl düzenli kâr payı ödediği nazara alındığında temettü payının artması beklenmeli.

YATIRIM FONLARI

İş Portföy’ün kurduğu TI3 fonu 1 yılda %12,47 değer kazandı

TI3 İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini İş Bankası iştiraklerinin paylarında değerlendiriyor. Geçen bir yılda %12,47 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %10,44 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak İş C, Şişecam, Anadolu Sigorta, İş Yatırım ve TSKB hisseleri yer alıyor.

Yakın zamanda İş GMYO, İş C, Anadolu Sigorta, Anadolu Hayat ve TSKB GMYO hisselerinden alım yaptı. İş Yatırım, Şişecam, TSKB, İş Yatırım hisselerinden ise satışta bulundu.

İş Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 7 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %1,90 olurken 43.479 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1, satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 3.346.868.812 TL. Dolaşımdaki pay adedi 3.768.690 olurken yüzde 12,56 doluluk oranına sahip. Fonun, %2,13 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Değer Varlık, %60,19 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

Değer Varlık, nitelikli yatırımcılara 22.10.2024 vade başlangıç tarihli kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan kira sertifikasının yıllık basit getirisi %50, bileşik getirisi ise %60,19’a denk geliyor. 178 gün vadeli kira sertifikası, 3 aylık kupon ödemeli olacak. İlk kupona isabet eden getiri oranı %12,47 ve 2. Kupona isabet eden getiri oranı %11,92 olacak. Kira sertifikasının vadesi ise 18.04.2025. 22 Ekim tarihli TLREFK %46,81 seviyesinde bulunuyor.

%50 YILLIK BASİT GETİRİ

Değer Varlık’ın çıkardığı kira sertifikasının yıllık %50 basit getiri oranı TLREFK’nin yaklaşık 3,19 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDDGER42521 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ALVES KABLO

İki farklı müşterisine toplamda 7 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Gelir artıyor, kâr düşüyor

Alves Kablo, İstanbul ve Ankara merkezli iki ayrı firma ile satış sözleşmesi imzaladı. İki sözleşmenin toplam bedeli kdv hariç 7 milyon dolar oldu. Tutarlar güncel kurdan 239,1 milyon TL’ye denk geliyor. Alınan işlerin toplam bedeli yıllık gelirinin %6,3’ü seviyesinde bulunuyor. Şirket geçtiğimiz yıl 3,79 milyar TL gelir elde etti. Yılbaşından bu yana açıklanan yeni işlerin toplam tutarı ise 2,94 milyar TL. Bugüne kadar oluşan yeni iş bağlantıların yıllık gelire oranı ise %77,6 seviyesinde bulunuyor. Öte yandan firmanın son açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolara göre satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 artarak 2,5 milyar TL’ye yükseldi. Dönem sonunda ise kârda düşüş söz konusu. Esas faaliyet kârındaki artışa rağmen şirket dönem sonunda kârını %85 geriletti.

KONTROLMATİK

Irak’ın iki trafo merkezinin rehabilitasyonunu yapacak. Tutar, yıllık gelirin %12’si seviyesinde

Kontrolmatik, Irak Elektrik Bakanlığı tarafından açılan iki ayrı trafo merkezi rehabilitasyon ihalesini kazandı. Toplam bedel 59.350.000 dolar olurken, yıllık gelirinin %12,15’i seviyesinde bulunuyor. Firma, sözleşmenin imzası için gerekli daveti aldığını belirtti. Projelerin toplam kapasitesi yaklaşık 2.500.000 kişinin elektrik tüketimine denk geldiği ifade edildi. Söz konusu iki proje, Irak’ın enerji altyapısının güvenilirliğine önemli katkı sağlayacağı belirtilirken ülkenin yüksek gerilim altyapısını modernize etmeye yönelik önemli adımlar arasında yer bulduğu dile getirildi. Kontrolmatik’in bugüne kadar açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı ise yıllık gelirinin %134’üne denk geliyor. Şirket, yılın ilk yarısında hem gelirini hem de kârını artırdı.

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ

Ekim ayında iki farklı müşteriden iş aldı. Gelirlerini artırıyor. Ancak ilk yarıda kârı düştü

Bülbüloğlu Vinç, yurt içinde demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bir firma ile yeni bir iş ilişkisi geliştirdi. İki adet farklı kapasitede tavan vinci üretimi için KDV dahil 480.000 euro tutarında bir sözleşme imzaladı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 17,7 milyon TL’ye denk geliyor. Firma, ekim ayı içinde aldığı bir diğer işte de 460.000 euro gelir elde edeceğini belirtmişti. Her iki tutar yıllık gelirinin %2’sinin altında bulunuyor. Şirketin yılbaşından bu yana yatırımcısı ile paylaştığı toplam gelir tutarı 1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Açıklanan tutar yıllık gelirinin %38’i seviyesinde. Öte yandan firma, yılın ilk yarısında gelirini %9 artırarak 846,7 milyon TL’ye çıkardı. Dönem sonunda ise kârını %12 geriletti. Kâr tutarı 84,1 milyon TL’ye indi. Kârı güçlendirmeli.