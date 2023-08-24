BinBin, VanMoof’u satın almayı görüşüyor

Dünya genelinde 6 ülkede faaliyet gösteren ve 2023 yılının başlarında Go Sharing’i devralarak Hollanda’da 10 farklı şehirde operasyonlarını başarılı şekilde tekrar başlatan BinBin, Temmuz ayında iflasını açıklayan Hollandalı elektrikli bisiklet üreticisi VanMoof’u satın almak için teklif yapmayı hedeflediğini duyurdu.

Gizlilik sözleşmesi imzalandı

BinBin yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre iki şirket arasında gizlilik sözleşmesi imzalandı ve satın alma kararı için BinBin tarafından VanMoof’un verileri inceleniyor. 18 Temmuz’da iflasını açıklayan VanMoof, bugüne kadar değeri 2 bin euronun üzerinde olan 200 bin adet bisiklet satışı gerçekleştirdi. Şirketin iflasını açıklamasının ana sebeplerinden biri olarak bakım masraflarının yüksekliği gösteriliyor. 1000 Yatırımlar Holding’in bir parçası olan BinBin’in yapayı hedeflediği bu satın alma sonucunda getireceği operasyonel düzenlemeler ile bu sorunların aşılabileceğine inanılıyor. Amsterdam halkının beğenisini yakalayan VanMoof markasının satın alma sürecinin önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor.