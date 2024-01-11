BiP, 100 milyonu aşkın indirildi

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Türkiye'nin verilerinin Türkiye'de tutulmasının ülkenin milli güvenliği ve geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, yerli mesajlaşma uygulaması BiP'in aktif kullanıcı sayısının her geçen gün arttığını ve uygulamanın daha fazla kişi tarafından kullanılmasını istediklerini söyledi.

Veri güvenliği açısından BiP'in önemine işaret eden Koç, "BiP şu anda 192 farklı ülkede kullanılıyor. Biz BiP'i Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak dediğimiz için kurduk." dedi.

Koç, veri mahremiyetinin kendileri için çok değerli olduğunun altını çizerek, "Vatandaşlarımızın verilerini veri güvenliği anlamında Türkiye'de tutmamız hem milli güvenlik hem de geleceğimiz için çok değerli. Bu bağlamda baktığımız zaman BiP'in vatandaşlarımız tarafından daha fazla kullanılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Turkcell olarak kullanıcı deneyimini artırabilmek için çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Koç, BiP'i kullanıcılara anlık mesajlaşma uygulamalarındaki en iyi deneyimi sağlayacak bir uygulama haline getireceklerini aktardı.

"Uçtan uca şifrelemeyle güvenli bir mesajlaşma sağlıyor"

Turkcell Genel Müdürü Koç, şu ana kadar 100 milyonun üzerinde indirilme gerçekleştirildiğini belirterek, "Aktif kullanıcı sayısı günbegün artıyor ama biz 85 milyon vatandaşımızın hepsinin BiP kullanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BiP’in özelliklerinden de bahseden Koç, uygulamanın uçtan uça şifreleme sağlayarak güvenli bir mesajlaşma imkanı sunduğunu anlattı.

Koç, Bip'in anlık mesajlaşma uygulamaları arasında bir çok yenilikçi özelliğin olduğunu kaydederek, Acil Durum Butonu ile acil bir durumda konum bilgisiyle birlikte mesaj atılabildiğini, aynı zamanda uygulamayla yüksek kaliteli görüntülerin BiP aracılığıyla sıkıştırılmadan gönderilebildiğini aktardı.