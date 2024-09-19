Birevim’de sermaye artırımı

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile bağlı ortaklığı Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin esas sermayesinin 487 milyon liraya çıkarıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin Katılımevim’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. nin 137.000.000,00 TL olan esas sermayesi 350.000.000,00 TL artırılarak 487.000.000,00 TL'ye çıkarılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi kapsamında sermaye artırımı 19.09.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 19.09.2024 tarih ve 11168 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.”