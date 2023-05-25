Bizz@kampüs’te 790 takım ‘Dankek’ için yarıştı

Üniversitelerin 3'üncü, 4'üncü sınıflarıyla yüksek lisans öğrencilerinin "Ülker Dankek" markası için yarıştığı "bizz@kampüs"e bu yıl 115 üniversiteden 790 takım ve 1.800'den fazla öğrenci başvurdu.

Yarışmada Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği ve İşletme bölümleri öğrencileri Melike Koygun ve Öykü İsmail’in kurduğu "InnoTeam" takımı birinci oldu. İkincilik ödülüne Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri Alper Can Yılmaz, Merve Öztürk ve Nazife İlkin Uslu'nun kurduğu "Dorado" takımının projesi layık görülürken, üçüncülük ödülünü ise Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü öğrencileri Ayça Hacıoğlu ve Emine Ervan'ın "Yıldızlılar" takımı aldı.

Birbirinden yenilikçi fikirlerin yarıştığı bizz@kampüs'ün online olarak gerçekleştirilen final etkinliğinde Ülker’in üst düzey yöneticileri gençlerin heyecanını paylaştı.

Finalde birinciyi Ülker CEO’su Mete Buyurgan, ikinciyi Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, üçüncüyü ise Ülker CMO'su Mustafa Kabakçı açıkladı. İlk üç sırayı elde edenlerin uzun dönem staj imkanı elde ettiği yarışmada, birinci takım 50 bin TL, ikinci takım 42 bin 500 TL ve üçüncü takım ise 35 bin TL olmak üzere toplam 127 bin 500 TL para ödülü kazandı.

“İş hayatı öncesi önemli tecrübe”

Konuya ilişkin açıklama yapan Ülker CEO'su Mete Buyurgan, bizz@kampüs yarışmasının Türkiye'de pazarlama alanına ilgi duyan gençler için önemli bir deneyim fırsatı sunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bugüne kadar binlerce öğrencinin katıldığı bizz@kampüs 12'nci yılına girdi. Her yıl öğrencilerimiz uzman isimlerin de mentorluğundan yararlanarak pazarlamada proje geliştirmenin tüm inceliklerini öğrenme fırsatı buluyor. Aylar süren bir hazırlığın ardından katılımcılarımızdan Dankek markamızla ilgili birbirinden değerli fikirler dinledik. Çok önem verdiğim bu projenin üniversite öğrencilerinin yaratıcılıklarına katkı sağladığına, aldıkları eğitimlerle de iş hayatından önce önemli bir deneyim ve yetkinlik kazandırdığına inanıyorum. Birbirinden güzel fikirleri ve sunumlarıyla yarışmaya katılan gençlerin dinamizmi, farklı bakış açıları, yaklaşımları bu düşüncemi pekiştiriyor. bizz@kampüs'e başvuran ekipleri ve tüm aşamalarını başarıyla geçip diğer katılımcıların arasında bir adım önce çıkan 3 takımdaki genç arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum.”