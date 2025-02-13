Bloomberg duyurdu: Tüpraş, Rusya’dan petrol alımını kısıtlamaya hazırlanıyor

Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisinin, ABD yaptırımlarına maruz kalmamak için Rus petrol ve yakıt alımlarını kısıtlamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Bloomberg News'in bir kaynağa dayandırdığı habere göre, 27 Şubat'tan itibaren Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin, G7 ülkelerinin petrol fiyat sınırlamasına uygun olmayan sevkiyatları kabul etmeyeceğini bildirdi.

Habere göre söz konusu kaynak, 27 Şubat'tan itibaren Tüpraş'a ham petrol için 60 dolar, premium yakıtlar için 100 dolar ve indirimli yakıtlar için 45 dolar olan fiyat tavanlarının üzerindeki tüm Rus petrol teslimatlarının durdurulacağını söyledi.

Haber resmi kaynaklardan teyit edilmedi.