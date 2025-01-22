Bloomberg: TVF, LetterOne’ın Turkcell hisselerini almayı değerlendiriyor

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) yaptırım uygulanan Rus milyarderler Mikhail Fridman ve Petr Aven'in sahibi olduğu LetterOne Holdings SA'nın (IMTIS Holdings S.A.R.L.) Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'deki azınlık hissesini satın almayı değerlendirdiği bildirildi.

Bloomberg News'ten Kerim Karakaya, Çağan Koç ve Ercan Ersoy imzalı, kaynaklara dayandırılan habere göre, LetterOne'ın yüzde 19,8 hissesini Varlık Fonu'nun almayı değerlendiriyor. Habere göre, hisselerin cari piyasa fiyatı yaklaşık 1,3 milyar dolar.

Habere göre, Turkcell’in en büyük hissedarı konumunda olan TVF, LetterOne’a 19,8’lik hisse için potansiyel bir teklif görüşmek üzere başvuruda bulundu.

Satmak istiyor mu?

Kaynaklara göre, LetterOne’ın Türkiye’nin önde gelen mobil operatöründeki hissesini satmaya istekli olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Görüşmelerin gizliliği nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, sürecin henüz ilk aşamalarında olduğunu belirtti.

Turkcell hisseleri son bir yılda neredeyse yüzde 60 oranında yükselerek şirketin piyasa değerini yaklaşık 6,4 milyar dolara çıkardı. Mevcut piyasa fiyatlarına göre, söz konusu yüzde 19,8’lik hissenin değeri yaklaşık 1,3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Fridman, Aven ve ortakları, Rusya'nın 2022’de Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve ABD tarafından yaptırıma tabi tutuldu. Ancak LetterOne’a doğrudan herhangi bir yaptırım uygulanmış değil. 2022’de Fridman ve ortakları LetterOne’ın yönetim kurulundan istifa etti. Ancak yaptırımlar nedeniyle herhangi bir satıştan elde edilecek gelire erişemiyorlar.

Wall Street’te işlem görüyor

Kaynaklara göre, Turkcell’in New York borsasında işlem görmesi nedeniyle TVF, yaptırımların yaratabileceği potansiyel riskler konusunda endişelerini dile getirdi. NATO üyesi olan Türkiye, Batılı müttefiklerinin aksine Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmaktan kaçındı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın ilişkileri sürüyor.

TVF, daha önce Turkcell’deki hisselerini satmak için potansiyel alıcılarla gayriresmi görüşmeler yapmıştı. Temmuz ayında Bloomberg News’in bildirdiğine göre, fon içindeki bazı yetkililer, Turkcell’i stratejik bir varlık olarak gördükleri için satışa karşı çıkmıştı. Kaynaklara göre, LetterOne’ın hissesinin satın alınması, TVF’nin gelecekte Turkcell hisselerini elden çıkarmasını kolaylaştırabilir.

Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve bir anlaşmaya varılacağının garantisi olmadığı belirtiliyor. Turkcell ve LetterOne temsilcileri yorum yapmaktan kaçınırken, TVF’den de herhangi bir yanıt verilmedi.

Hisseler yükselişte

Turkcell (TCELL) hisseleri bugün bir miktar primli işlem gördüğü Borsa İstanbul'da haberin yayınlandığı 16:47'nin ardından yükselişini sürdürdü.

Bloomberg haberinin hemen öncesinde 103,3 seviyelerinde işlem gören TCELL hisseleri, yüzde 3'ün üzerinde primlenerek 105,3 seviyelerine çıktı.

Geçmişte gerginlikler yaşandı

Turkcell, Türkiye’de mobil ve sabit hat hizmetleri sunarken Belarus’ta da yatırımları bulunuyor. Şirketin Türkiye’deki başlıca rakipleri ise yine TVF’nin sahibi olduğu Türk Telekomünikasyon AŞ ve Vodafone Group Plc.

TVF, 2020 yılında Turkcell’in en büyük hissedarı olmuş ve yüzde 15 imtiyazlı hisse de dahil olmak üzere yüzde 26,2 oranındaki payıyla yönetim kontrolünü ele geçirmişti.

LetterOne ve Turkcell arasındaki ilişkiler geçmişte de gerginliklere sahne oldu. 2022 yılında LetterOne, uluslararası yatırımcıları çekmek amacıyla kurumsal yönetimde reform yapılmasını talep ederek dört yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını istemişti. Ancak Turkcell yönetim kurulu, LetterOne’ın taleplerinin çoğunu reddetmişti.