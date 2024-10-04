BMC Power’ın Ankara’daki fabrikasından Arifiye test merkezine ilk sevkiyat gerçekleştirildi

BMC Power'ın Ankara fabrikasındaki montaj hattında üretimleri tamamlanan; 1500 Beygir güce sahip BATU, 1000 Beygir güce sahip UTKU güç grubuna ait transmisyon ve motorlar geliştirme testlerinin devam ettiği Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki test merkezine sevk edildi.

Bu sevkiyatta envantere girmiş ilk yerli motor TUNA’dan 2 adedi de birlik ve fabrika seviyesi bakım eğitimlerinde kullanılmak için Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmek üzere BMC Otomotiv’in İzmir fabrikasına gönderildi.

BMC Power'ın üretim için yeni makine kurulumlarının ve ofis alanı inşaatının devam ettiği Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) bulunan yerleşkesinde şu an itibarıyla farklı bölümlerden 100’ün üzerinde personel çalışmaya başlamış bulunuyor.

Ankara’da 70.000 m2 alan üzerine kurulu olan BMC Power tesisi, BMC’nin Türkiye askeri gücünü desteklemek için verdiği sözü tutma yolundaki en somut adımlardan biridir. Tesis aynı zamanda ileri ve yenilikçi teknoloji çözümleri ile BMC’nin savunma sanayinde ayak izini büyütme yolunda attığı en stratejik hamlelerden biri olarak öne çıkıyor. Yeni Altay tankı gibi Türkiye’nin geleceğine yön verecek projelerin güç ve aktarma teknolojilerini %100 Türk mühendisliğiyle üreten BMC Power, Türkiye’nin küresel savunma sanayindeki rekabet gücünü de artıracak.

2023 yılının Nisan ayında temeli atılan BMC Power’ın Ankara’daki üretim kompleksinde ilk üretime başlanırken, tüm üretim tesislerinin devreye alınmasının da 2024 yılı sonunda gerçekleşmesi planlanıyor. Bu tesisiyle BMC Power, Türk savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yaratacağı teknoloji ve yüksek kapasite ile savunma sanayinde çok önemli bir ihracat potansiyeli de yaratmış olacak. Geçen yıl savunma sanayi kara araçlarında toplam ihracatın yüzde 52’sini tek başına gerçekleştirerek ihracat lideri olan BMC, hayata geçirdiği bu tesis ile önümüzdeki yıllarda da ülkemiz savunma sanayi ihracatına çok daha büyük katkılar sağlayabilecek.