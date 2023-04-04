Borsa İstanbul’a bir şirket daha geliyor

Koza Polyester halka açılıyor. Toplam 44 milyon 390 bin TL’lik halka arzın 23 milyon 160 bin TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı, 21 milyon 230 bin TL’lik kısmı ise ortak satışı ile gerçekleşecek. Halka arz sonucunda Koza Polyester’in halka açıklık oranı yüzde 20,54 olacak. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arz sonrasında şirketin ödenmiş sermayesi 216 milyon 160 bin TL’ye ulaşacak. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 75’i mevcut kredilerin bir kısmının kapatılarak finansal borcun azaltılmasında kullanılırken, yüzde 25’i ise net işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı için ayrılacak.

Sektörün ikinci büyük kapasitesine sahibiz

Koza Polyester Yönetim Kurulu Başkanı Saim Akınal, sektörün ikinci büyük kapasitesine sahip şirketi olarak 2022 yılında 98 milyon 231 bin 930 kg polyester elyaf, 2 milyon 193 bin 944 kg polyester cips üretimi, 3 milyon 683 bin 534 kg plastifiyan üretimi olmak üzere toplam 104 milyon 109 bin 534 kg üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Koza Polyester’in güçlü finansal performansı, hem sektörün hem de coğrafyanın lider şirketlerinden biri olması ve geniş ürün yelpazesiyle öne çıktığını ifade eden Akınal, küresel elyaf pazarında beklenen büyümeden Koza Polyester’in de önemli bir pay almasını beklediklerini söyledi. Akınal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel elyaf üretiminin 2030 yılında 149 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bunun en büyük nedeni de pamuğun suni yolla elde edilen tek ikamesi olmasıdır. Ayrıca, pandemi sonrasında düzelen ve yükselişe geçen satın alım gücü, nüfus artışı ve kişi başına düşen gelir artışı da bu beklentide etkili oluyor.”

Türkiye’de polyesterin yüzde 4’ünü koza üretiyor

Koza Polyester’in 2021 yılında Türkiye polyester üretim miktarının yüzde 4’ünü gerçekleştirdiğini ifade eden Akınal, bu üretim miktarı ile Türkiye elyaf sektörünün önde gelen üreticileri arasında yer aldıklarını söyledi. Üretimlerinin tamamına yakınını yurt içinde satarak, yerli talebin karşılanmasında önemli oyunculardan biri olduklarını ifade eden Saim Akınal, “Koza Polyester’in Avrupa standartlarında ‘Ftalat Free’ ürün üretici olması da mevcut konumunu güçlendiriyor. Hammadde ihtiyacının büyük bir kısmını yurt dışından sağlayan elyaf sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Mevcut konumumuzun limanlara yakın olması rakiplerimize göre lojistik maliyet ve zaman avantajı elde etmemize neden oluyor” dedi.