Türkiye’nin markaları Arçelik ve Beko,yuva kuran gençlerimizin yanında!

Takip Et

70 yıldır Türkiye için artı değer yaratan Arçelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptığı iş birliğiyleevlilik hazırlığındaki genç çiftlere özel bir indirim kampanyası sunuyor. Kampanya kapsamında çiftler, Arçelik ve Beko markalarının yüksek enerji verimliliğine sahip, uzun ömürlü ve kaliteli ürünlerine özel indirimlerle ulaşarak yeni evlerini avantajlı koşullarda kurma fırsatı yakalıyor.

31 Aralık 2025’e kadar geçerli olacak kampanya ile yeni evlenecek gençler,beyaz eşya, ankastre, televizyon ve iklimlendirme gibi 11 ayrı kategoride her bir ürün için 5.000 TL indirimle satın alma imkânı bulacak. Örneğin çiftler, her evin ihtiyacı buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi, kurutucu, televizyon ve klimaalışverişlerini Arçelik veya Beko’dan tek seferde gerçekleştirdiklerinde toplamda 35.000 TL’ye varan tasarruf sağlayabilecek. 11 ayrı kategorideki tüm ürünlerden aldıklarında indirim tutarı 55.000TL’yi bulabilecek.

“Aileyi korumak en kıymetli yatırımdır”

Konuyla ilgili açıklama yapan T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler BakanıMahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ,“Aile bizi biz yapan değerlerin özüdür, kaynağıdır. Bu özü, bu kaynağı korumak, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu bilinçle 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan ettik.”diye konuştu.Bakanlığın “evliliklerin daha sağlam bir temele oturması hedefiyle yürüttüğü”Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nin 81 ilde yaygınlaştırıldığını hatırlatan Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanından evlenecek gençlerin başvurularının alınmaya başlandığını ifade etti.

Göktaş, "Şimdi de özel sektörümüzün değerli katkılarıyla her bir çiftimize hayat yolculuklarında yeni imkanlar sunuyor ve mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri özel indirimlerle temin etmelerini mümkün kılıyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülkemiz için her zaman gençlerin yanındayız”

70 yıllık köklü geçmişiyle üç kuşağın hayatına dokunan, yaşamlarında yer edinen bir şirket olmanın gururunu taşıdıklarını belirtenArçelik Türkiye Genel Müdürü Can DİNÇER ise şu şekilde konuştu: “Köklerini bu topraklardan alan bir şirketolarak her zamanülkemizin yarınları için gençleri destekliyoruz.Ürün üretmenin ötesinde, hayatı kolaylaştıran ve sürdürülebilir kılan çözümlerle tüketicilerimiz için artı değer yaratıyor, ‘Teknolojiyle Hayatın Kalbinde’ yer alıyoruz.Kampanyamız ile gençlerimizin ihtiyaç duyduklarıürünleri daha erişilebilir hale getiriyoruz. Her zaman gençlerimizin yanında yer almaktan mutluluk duyuyoruz.”

Tüm satış kanallarında geçerli

Arçelik ve Beko’nun evlilik hazırlığındaki genç çiftlere özel sunduğu kampanya, markaların hem fiziksel mağazalarında hem de online satış kanallarında geçerli. Çiftler, e-Devlet Kapısı üzerinden temin edecekleri indirim koduyla, her markada bir kez kampanyadan yararlanabiliyor.Seçili ürünlerde ve stoklarla sınırlı olarak sunulan bu özel fırsatla evlenecek çiftler,evlerini Arçelik ve Beko’nun kaliteli, uzun ömürlü ve enerji verimli ürünleriyle donatırken; ihtiyaçlarını tek seferde ve tasarruf sağlayarak karşılama imkânı da elde ediyor.