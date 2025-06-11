Yüzügüllü Şirketler Grubu, çok sektörlü yapısıyla yatırım atağına kalktı

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

1993 yılında gıda sektörüyle işe başlayan Yüzügüllü Şirketler Grubu, kısa sürede ticaretin farklı alanlarına yönelerek geniş bir faaliyet ağı oluşturdu. 1997'de kuyumculuğa, 2003'te akaryakıta giren şirket, akaryakıt alanında Altınbaş Grubu ile birlikte Alpet bayi ağında hizmet sundu. 2011 yılında ise tavukçuluk ve inşaat alanlarında yatırımlar gerçekleştiren firma, bugün gıda, akaryakıt, kuyumculuk, lastik, tavukçuluk ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde faaliyetlerine devam ediyor.

"Dönemsel büyüyoruz, her işte ısrarcı olmuyoruz"

Büyük projelere imza attığını ve yeni alanlarda da yatırım yapmayı sürdüreceklerini belirten Yüzügüllü Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Sivrihisar'da başlayan ticaret hayatımızda farklı alanlarda deneyim kazandık. Yatırımlarımızı büyüterek, gıdadan akaryakıta, kuyumculuktan inşaata kadar çeşitli alanlara yöneldik. Dönemsel olarak şirket stratejilerimizi değiştiriyoruz. Lojistik alanında yıllarca faaliyet gösterdik ancak koşulların değişmesiyle bu sektörden çekildik. İllaki bir sektörde ısrarcı olmaya gerek yok, çünkü her iş her zaman para kazandırmaz" dedi.

400'den fazla konut projesi gerçekleştirildi

Şirketin inşaat alanındaki yatırımlarına değinen Hamid Yüzügüllü, bugüne kadar 400'den fazla konut projesini hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Ankara'daki çeşitli firmalarla ortak projelerimiz var, İstanbul'da da yatırım odaklı çalışmalar yapıyoruz. Sivrihisar'da yeni yatırım planlarımız var. Şirket olarak farklı alanlara yönelerek ekonomiye ve istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Eskişehir sanayisi markalaşmaya odaklanmalı"

Eskişehir sanayisinin mevcut yapısına da değinen Yüzügüllü, "Eskişehir ekonomisi organize sanayi bölgesindeki birkaç büyük firmaya bağlı durumda. Genellikle yan sanayiden oluşan bir OSB'ye sahibiz. Lokomotif niteliğindeki iki üç firma faaliyetlerini durdurduğunda, OSB de durma noktasına geliyor. Maalesef, sanayisinin markalaş sorunu var. Buradan Türkiye ve dünyaya marka yaratabilen bir sanayi yapısı oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.

Sivrihisar'da yeni yatırımlar planlıyor

Yatırımlarını artırarak bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Yüzügüllü, yeni yatırımların yolda olduğunu söyledi. "Sivrihisar'da yeni yatırımlar planlıyoruz. Burada bizim ticarete başladık yer ve burada daha fazla projeye imza atmayı amaçlıyoruz. Büyümeyi seviyoruz ve her zaman yeni fırsatlara açığız. Ancak bunu yaparken dönemsel koşullara dikkat ediyoruz. Yatırım kararlarımızda esnek bir strateji izliyoruz. Geçmişten bugüne farklı sektörlere yönelerek büyüyen yapımız ve çok yönlü faaliyetlerimizle istihdam sağlamaya ve yeni yatırım alanlarına yönelmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.