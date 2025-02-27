Boyner Grup ve UNDP iş birliğinde hayata geçirilen She Lab’de eğitim dönemi 17 Nisan’da başlıyor

İlk eğitim dönemini 75 katılımcıyla başarıyla tamamlayan “Sürdürülebilirlikte Geleceğin Kadın Liderler Programı - She Lab”, yeni dönemde de genç kadınlara kişisel gelişim, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve liderlik üzerine kapsamlı bir eğitim sunacak.

Başvurular 26 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında

Üniversite 3. ve 4. sınıfta okuyan veya lisansüstü eğitim gören genç kadınlara yönelik bu özel programa katılmak isteyenler, başvurularını 26 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında shelabplatform.com adresi üzerinden yapabilecek. Seçilen adaylar, program boyunca alanında uzman eğitmenlerden dersler alacak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, çevresel ve sosyal etki yönetimi, liderlik ve girişimcilik gibi konularda kendilerini geliştirecek.

Mentorluk, staj ve iş fırsatları

She Lab, katılımcılara yalnızca teorik eğitimler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda mentorluk, staj ve iş gölgeleme fırsatları aracılığıyla iş dünyasında kendilerini geliştirme imkanı da sunuyor. Programın en önemli avantajlarından biri de She Talks etkinlikleri kapsamında kadın liderlerle bir araya gelerek onların deneyimlerinden yararlanma fırsatına sahip olmak.

Katılımcılar ayrıca program kapsamında sürdürülebilirlik ekseninde oluşturacakları bitirme projesi fikirlerini geliştirip, bireysel sürdürülebilirlik liderliği yol haritalarını tasarlayacak. Program sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek ve mezuniyet sonrası kariyer gelişimlerini desteklemek için çeşitli ağlara erişmeleri sağlanacak.