Beko’dan sürdürülebilir sanayi dönüşümüne tam destek

Avrupa’nın lider beyaz eşya şirketi Beko, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla sektörünün bayrak taşıyıcısı olmaya devam ediyor. Avrupa sanayisinin geleceğini şekillendirmek ve rekabet gücünü artırmak için hazırlanan Antwerp Deklarasyonu’nun imzacısı 1300’ü aşkındestekçiden biri olan Beko,Antwerp Deklarasyonu’nu imzalayan ilk ve tek ev teknolojileri şirketi olarak Avrupa Endüstri Zirvesi -Temiz Sanayi AnlaşmasıEtkinliği’ndeki yerini aldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dahil öncü isimler ve iş liderlerinin katıldığı etkinlikte, kıtada sanayinin sürdürülebilir dönüşümünüdestekleyecek politikalar ve üretim süreçlerinde çevresel sorumluluğun artırılması odağında çeşitli konular ele alındı.

Beko CEO’su Hakan Bulgurlu: Avrupa Komisyonu,ev teknolojilerisektörünün Avrupa’nın iklim ve sanayi hedeflerine ulaşmadaki stratejik rolünü benimsemeli

Düzenlemenin şirketlerin büyümesini destekleyecek şekilde oluşturulması gerektiğini vurgulayanBeko CEO’su Hakan Bulgurlu, “Güçlü ve rekabetçi bir sanayinin geleceği için Avrupa’nın cesur, yatırım odaklı bir sanayi stratejisine ve şirketlerin büyümesini destekleyen düzenlemelere ihtiyacı var. Temiz Sanayi Anlaşması, bu dönüşüm için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak Avrupa’nın yeşil ve rekabetçi sanayilerde lider konuma gelmesi için verilen sözlerin hayata geçirilmesi çok önemli. Bunu yaparken üretim altyapılarının korunması kritik bir öncelik. Avrupa Komisyonu’nun bu süreçte Avrupa’daki sanayi üretimini bütüncül bir yaklaşımla ele alması ve ev teknolojilerisektörünün Avrupa’nın iklim ve sanayi hedeflerine ulaşmadaki stratejik rolünü benimsemesi gerekiyor. Ev teknolojilerisektörü, geniş bir istihdam alanı yaratmanın ve inovasyonu teşvik etmenin ötesinde, tedarik zinciri ağını güçlendiriyor. Hanelerde enerji verimliliğine doğrudan katkı sunuyor. Enerji verimli ürünler, karbon emisyonlarını azaltmanın, enerji maliyetlerini düşürmenin ve temiz enerjiye geçişi hızlandırmanın en hızlı ve etkili yollarından biri. Bu dönüşümün ivme kazanması için Avrupa Birliği’nin sektöre yönelik yatırım teşviklerini artırması ve uluslararası ticarette adil bir rekabet ortamı sağlaması gerekiyor” dedi.

Bulgurlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pek çok şirket, kârlılık ile sorumluluk arasında seçim yapmak zorunda hissediyor. Oysa Beko, bu ikisini bir arada götürmenin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Sürdürülebilir inovasyonda öncü bir konumdayız.Ürünlerimizenerji tasarrufu sağlarken atık miktarını azaltıyorve Yeşil Mutabakat hedefleriyle uyumlanıyor. Ancak bu dönüşümü iş birliği içinde gerçekleştirebiliriz. Avrupa’nın artık reaktifpolitikalar yerine sanayiyi güçlendiren proaktif yatırımlara yönelmesi gerekiyor.Yenilenebilir enerjiye geçiş, üretim altyapısının modernizasyonu ve sürdürülebilir ürün geliştirme alanlarında sağlanacak odaklı teşvikler, sanayinin geleceğini güvence altına almak için kritik önem taşıyor."

Antwerp Deklarasyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı tamamlayacak bir Temiz Sanayi Anlaşması çağrısında bulunuyor. Sanayinin dönüşümünü hızlandırmak için gerekli finansman olanaklarını ve düzenleyici altyapıyı oluşturmayı amaçlıyor. Deklarasyon, Avrupa'da sanayi sektörlerinin acil sorunlarını çözmeyi hedefleyen 10 maddeden oluşuyor. Özellikle, Temiz Sanayi Anlaşması'nın önümüzdeki beş yıl için Avrupa stratejik gündemine girmesini, mevzuatın iyileştirilmesini ve devlet yardım sisteminin kolaylaştırılmasını öngörüyor.

Beko, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nden (SBTi) onaylı hedefleri ile sürdürülebilir geleceği destekliyor

Avrupa’nın en büyük beyaz eşya şirketi olarak Beko da enerji verimliliği yüksek üretim teknolojileri ve düşük karbonlu üretim modelleriyle sektörde fark yaratarak, sanayi dönüşümünde önemli bir rol oynamayadevam ediyor.2030 ve 2050 yol haritaları sürdürülebilirlik alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan şirket, 2050 yılında net sıfır emisyonlu şirket olmayı taahhüt ederken, 2030 yılına kadar 2022 baz yılına göre mutlak Kapsam 1-2 ve ürün kullanım fazından kaynaklanan mutlak Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını %42; 2050 yılına kadar mutlak Kapsam 1-2 ve ayrıca mutlak Kapsam 3 emisyonlarını ise %90 oranında azaltmayı hedefliyor.

Beko, aynı zamanda döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda, geri dönüştürülmüş plastik ve biyobazlı malzemeleri ürün tasarımlarına da entegre ediyor. Şirketin geliştirdiği ürünler, sürdürülebilir yaşamı desteklerken, sanayinin daha verimli ve sürdürülebilir bir modele evrilmesine de katkı sunuyor.Yenilikçi üretim tesisleriyle karbon ayak izini azaltan şirket, AB mevzuatlarıyla uyumlu olarak sürdürülebilir üretim ve tedarik zinciri uygulamaları geliştirmeye devam ediyor.Beko’nun Avrupa’daki sürdürülebilirlik politikalarına olan bağlılığı, Türkiye’deki üretim ve ihracat faaliyetlerine de doğrudan katkı sağlıyor. Şirketin enerji verimli ve sürdürülebilir teknolojileri, yalnızca Avrupa’da değil, Türkiye’de de sanayinin dönüşümüne ilham veriyor.