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BP'den Irak'a 25 milyar dolarlık yatırım planı

Reuters'ın haberine göre BP, Kerkük'teki dört petrol ve doğalgaz sahasını yeniden geliştirmek için 25 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Haber Merkezi
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BP'den Irak'a 25 milyar dolarlık yatırım planı
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İngiliz akaryakıt zinciri BP, Kerkük'teki dört petrol ve doğalgaz sahasını yeniden geliştirmek için proje süresi boyunca 25 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Bu anlaşma, Bağdat'ın enerji sektörüne dış yatırım çekme çabaları kapsamında önemli bir adım olacak.

Reuters'a konuşan Iraklı üst düzeydeki bir petrol yetkilisi, anlaşmanın önümüzdeki haftalarda imzalanmasının beklendiğini ve BP'nin 25 yıl süresince kâr paylaşımı modeliyle 20 ila 25 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

Bu anlaşma, Irak'ın petrol üretiminin yıllarca süren savaş, yolsuzluk ve mezhepsel gerilimlerden dolayı sınırlanmasının ardından bir dönüm noktası olacak.

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