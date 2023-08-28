Brandefense, Bridge Partner Programı’nı duyurdu
Dijital risk koruma hizmetleri (DRPS), harici saldırı yüzeyi yönetimi (EASM) ve tehdit istihbaratı (TI) çözümleri sunan siber güvenlik şirketi Brandefense, yeni Bridge Partner Program’ını duyurdu.
Brandefense Bridge Partner Programı, iş birliğini geliştirmeyi, pazar erişimini genişletmeyi ve sektöre kapsamlı siber güvenlik çözümleri sağlamayı hedefliyor.
Dört farklı katmanda (Authorized Partner, Silver Partner, Gold Partner ve Platinium Partner) tasarlanan Bridge Partner Programı’nın, markaların uzmanlık ve ticari etki seviyelerine bağlı olarak geliştirilmiş hizmetler içerdiği bildirildi.
Sunduğu proaktif yaklaşımlar sayesinde pazar hacmini artırmak, iş operasyonlarının optimazsyonunu sağlamak ve güçlü iş birlikleri inşa etmek isteyen iş ortaklarını desteklemek amacıyla tasarlanan Bridge Partner Programı’nın, iş dünyasına yeni bir bakış açısı kazandırdığı aktarıldı.