Brita, ilk cam sürahisini tanıttı

Brita, yüzde 100 borosilikat malzemeden üretilen ilk cam sürahisini ve yeni Maxtra Pro filtresini kullanıcıyla buluşturdu. Brita cam sürahi, tek elle kullanılabilen flip-top kapağa, filtre değişim zamanını hatırlatan smart light ışıklı göstergesine, silikon sızdırmazlık halkası ve 1,5 litrelik filtrelenmiş su hacmine sahip.

Yüzde 60’ı geri dönüştürülmüş camdan üretilen Brita’nın ilk cam sürahisi, geri dönüştürülmüş malzemeden oluşan plastiksiz ambalajıyla dikkat çekerken, yeni Maxtra Pro filtreler ise yüzde 50 bio bazlı plastikten üretilmesiyle ve 4 aşamalı filtreleme teknolojisi ile ön plana çıkıyor. Yeni Maxtra Pro Kireç Uzmanı ise bu teknolojiyle birlikte yüzde 50 daha fazla kireç filtreleme kapasitesi sunuyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Brita Türkiye Genel Müdürü Ergin Akman, “Sağlıklı içme suyuna ulaşamayan 2 milyar insanın bulunduğu, her yıl denizlerdeki plastik nedeniyle ölen canlı sayılarının 100 milyonları bulduğu ve nüfusunun yarısının su kıtlığı yaşadığı dünyamızda Brita olarak sürdürülebilirlik, tasarruf ve bütünsel sağlığı odağımıza alan bakış açısıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ev tipi su filtreleme alanının öncüsü olarak 57 yıllık tecrübemizle 70 ülkede 250 milyonu aşkın tüketiciye ulaşarak su optimizasyon alanında dünyanın bir numaralı markası olduk. Su atığına yol açmayan ürün portföyümüz ile Brita ürünleri kullanan bir kişi yılda 225 kilogram karbon salınımının önüne geçebiliyor. Bugünde ürün portföyümüze yeni kattığımız ürünlerimizle bu alandaki hedeflerimizi bir adım daha ileriye taşımaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Kullanıcılarla buluşturdukları en yeni ürünlerin sürdürülebilirlik adına atılan önemli bir adım olduğu belirten Brita Türkiye Pazarlama Direktörü Özge Kanbay ise, “Brita’nın hafif ve dayanıklı ilk cam sürahisi, sürdürülebilir özellikleri ile ön plana çıkıyor. Gövdesinden ambalajına doğa dostu malzemelerden üretilen BRITA Cam Sürahi, şık dizaynının yanı sıra 8 damacana su filtreleme kapasitesi Maxtra Pro filtresi ile geliştirilmiş yeni 4 aşamalı teknolojisi ile de sürdürülebilir bir şekilde lezzetli su içme deneyimini herkes için ulaşılabilir ve sürdürülebilir kılıyor.” şeklinde konuştu.

Beslenme Uzmanı Dilara Koçak’ın da şunları kaydetti: “Toprak, su, hava yani gezegen hasta olunca insanların da sağlıklı olması mümkün olmuyor. Gezegeni beslemek, gezegeni iyileştirmek, bireyleri ve gelecek nesilleri iyileştirmek ve beslemek ile aynı amaca hizmet ediyor. Bu yıl Dünya Gıda Günü, dünyamızın en değerli kaynaklarından biri olan suya adandı. Sınırlı kaynaklarla sınırsızca yaşamadan, suyun önemini ve sürdürülebilir kullanımını yönetmek önemli. Her hafta bir kredi kartı büyüklüğünde mikroplastik yutuyoruz. Plastik kullanımını azaltmak hatta bırakmanın sürdürülebilir bir gelecek için kıymetli bir adım olduğu unutulmamalı. Cam sürahiler ile atık ve plastik kullanımı azaltılırken hem birey sağlığına hem de insan sağlığına fayda sağlanıyor.”