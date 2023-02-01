Bursa Ecza-Koop, farklı alanlardaki yatırımlarıyla büyüyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - İlaç temin etmekteki zorlukları aşmak üzere eczacı meslektaşları tarafından 1979 yılında Bursa’da kurulan Bursa Ecza Kooperatifi (BEK) bugün 8 binden fazla ortağı bulunan, 27 ilde 29 operasyon merkezinde faaliyet gösteren bir yapıya sahip.

Ecza depoculuğu alanında Türkiye genelinde yüzde 11 paya sahip olduklarına işaret eden BEK Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Recep Görmez, “Temel iş alanımız ilaç ve ilaç dışı alanda ürün tedarik etmek. Uygun şart ve koşullarda depolayarak eczacı ortaklarımıza dağıtımını sağlamak. Türkiye genelinde toplam 78 bin metrekarelik alanda depolama faaliyeti yürütüyoruz. 2 bini aşkın çalışana sahibiz. Dağıtım ağımızın sağladığı hareketle dünyanın etrafını günde 3 kez dolaşıyoruz. BEK bünyesinde 2022 yılında 310 milyon kutu dağıttı. Avrupa Eczacı Kooperatif Birliği’nin (SECOF) 8 kooperatif ortağından biriyiz ve dönem başkanlığı görevini de biz yürütüyoruz. Türkiye’de ecza depoculuğu hizmeti sunan 3 büyük eczacı kooperatifi var. Pazar payımız ile eczacı kooperatifleri sıralamasında ilk sırada yer alıyoruz” dedi.

“Temel ilke ve değerlerimizle büyüyoruz”

Merkezinde insanın ve dayanışmanın hakim olduğu kooperatif yapısını farklı alanlardaki yatırımlarla da geliştirdiklerini belirten Görmez, 2009 yılında sigorta sektörüne girdiklerini ve kurdukları A grubu acente ile tüm sigortacılık branşlarında birey, kurum, kooperatif ortakları ve çalışanlarının yanı sıra diğer eczacılara ve sektör dışı alanlara da aracılık hizmeti sunduklarını aktardı.

Ecz. Recep Görmez, “Temel ilke ve değerler içinde kalarak iş alanlarını çeşitlendirme yaklaşımımız var. Bu kapsamda hem kurumsal ihtiyaçları karşılamak hem de kurum dışı alanlardan kaynak elde etme çabası içinde olan kongre odaklı BEK Kongre Turizm kuruluşumuz bulunuyor. Eczacıların sürdürülebilir karlılığını artırmak amaçlı kurulan BEK Sağlık kuruluşumuz ise bugün 3 marka 200’e yakın sağlık ürünü ile sadece eczanelerde yerini alıyor. Şu anda ilaç dışı alanda eczaneye, eczacıya ürün kazandıran ve eczane markası yaratan bir yapıya kavuştu. Türkiye’de bulunan 28 bin 500 eczanenin hemen hemen hepsinde az ya da çok ürettirdiğimiz ya da ithal ettiğimiz ürünler yer alıyor” diye konuştu.

Yazılım ve otomasyon alanında kurumsal ihtiyaçları karşılamak için BEK Teknoloji şirketini kurduklarını da hatırlatan Görmez, ayrıca enerji alanında da yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Ecz. Recep Görmez, Bursa Nilüfer’de yakın zamanda açtıkları Nilüfer Şubesi’nin 6 bin 500 metrekarelik çatısına 1 milyon 55 bin KW’lık GES kurduklarını anlattı. Genel elektrik tüketimlerinin yüzde 20’sini buradan karşıladıklarını dile getiren Ecz. Recep Görmez, bu alanda mülkiyeti kendilerine ait olan yerlerde GES kurulumu için fizibilite çalışmaları yürüttüklerini de açıkladı.