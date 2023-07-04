Bursa Sahra Ayakkabı büyümeye ve ihracatını artırmaya odaklandı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kadın ayakkabısı üretimi konusunda Türkiye’nin önde gelen üretim merkezlerinden olan Bursa’da sektör kalfa, usta ve alan problemi yaşıyor. Yaşanan aksaklıklara rağmen üretim iştahını koruyan sektör ihracat fazlası vererek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor. Kadın ayakkabısı konusunda 2 yıldır üretim faaliyetlerini yürüttüklerini ve her geçen gün üretim adetlerini artırdıklarını söyleyen Bursa Sahra Ayakkabı Kurucu Ortağı Ömer Arslan, “Biz daha çok kadın fantezi ayakkabıların üretimini yapıyoruz ve bu alanda talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Aylık 20 bin çift üretim yaparken bunun yüzde 40’ını Irak ve Türkmenistan’a ihraç ediyoruz” dedi.

“12 ay yazlık model üretiyoruz”

Emek yoğun bir sektör olduklarını ve çalıştıkları ürün gruplarında makineleşmenin de sınırlı kaldığını belirten Arslan, “Biz üretimimizde kullanılacak her türlü makine konusunda yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kazandığımızı işimize yatırarak büyüme iştahımızı korumaya çalışıyoruz ama usta ve kalfa konusunda tıkanıyoruz. Emek yoğun bir ürün gamı ile çalışıyoruz ancak yaşanan nitelikli personel sorunu sebebiyle talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Bu sebeple 12 ay yazlık modellerin üretimini yapıyoruz. Kış aylarında stok çalışıp sezon başlangıcında oluşan talep patlamasını karşılamaya çalışıyoruz. Biz Bursa Sahra Ayakkabı olarak Perakende tarafında yokuz ama kaliteden ödün vermeden yaptığımız üretimler ile ülkemizde kadın ayakkabısı konusunda önde gelen markaların tedarikçiliğini yapıyoruz” diye konuştu.

Sektöre ve markaya değer katacak adımları bir bir atacaklarını belirten Arslan hedeflerinin yeni yatırımlarla birlikte hem ürün gamını hem de ihracat oranını artırmak olduğunu söyledi.

“Kalfa sorunu büyümeyi engelliyor”

Sektörün Bursa’da önemli bir katma değer ürettiğini buna karşın gereken değeri görmediğini vurgulayan Ömer Arslan, “Bugün yaşadığımız kalfa sorununun çözümü için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde geliştirilen programlarda gereken sertifikaları alan ilk firmalardan biriyiz ve mesleki eğitimde öğretici kurumlardanız. Şu anda teori eğitimi gören öğrencilerden bazılarını ilerleyen aylarda sektör ile tanıştıracağız. Ama bu sektörün geneli için elbette yeterli değil. Piyasada talep çok fazla ama arz çok sınırlı. Bursa Sahra Ayakkabı olarak üretimimizi ne kadar artırırsak hem satışımızı hem ihracatımızı o kadar fazla artıracağımız bir alandayız ama yaşanan personel problemi elimizi kolumuzu bağlıyor. Bu sebeple makineleşmenin kullanılacağı ürün gruplarına da yavaş yavaş geçmek zorunda kalacağız gibi duruyor. Bir de fiziki mekan konusu var. Şu anda bulunduğumuz bölgede genişleme alanı bulamıyoruz. 3 farklı lokasyon kullanıyoruz. Bu da önemli bir verim kaybı getiriyor” ifadelerini kullandı.