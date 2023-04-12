Bursagaz iş sürekliliği ve kurumsal risk yönetim belgesi aldı

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye’nin iştiraki Bursagaz, ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Belgesi aldı. Bu belgeler ile şirketlerin beklenmedik bir olay durumunda metodolojik bir yöntem ile iş sürekliliğini sağlamaları amaçlanıyor.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi ile Bursagaz, iş sürekliliği yönetimi kapsamında gerçekleştirdiği kriz yönetimi, acil durum yönetimi, iş sürekliliği planları ve tatbikatları ile regülatif olarak süreklilik gereksinimlerinin mevzuata uygun çerçevede karşılanmasını sağlıyor. Ayrıca iş süreçlerinin sistemsel olarak devamlılığının sağlanmasına, toplumun ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasına imkan tanıyor.

Bursagaz, ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Belgesi ile de süreçler boyunca ortaya çıkan riskleri sistematik ve mantıksal bir yöntemle belirleyerek değerlendiriyor. Planlamaları içeren kapsamlı ilke ve yönergeler oluşturarak katma değer sağlıyor.