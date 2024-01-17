Bursalı Işıksoy, Şanlıurfa’ya iplik üretim tesisi kuruyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa’daki tesisinde kadın ve erkek dış giyimin geniş ürün yelpazesiyle üretim yapan aynı zamanda iplik üretimiyle de pazarda rekabetçi konumda bulunan Işıksoy Tekstil, Şanlıurfa’da kurduğu iplik tesisini etap etap devreye almaya başladı. Toplamda 92 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin 4 etaptan oluşan projesinde 2 etap tamamlanarak faaliyete başladı. Tamamlandığında 1.500 ton/ay viskon ve karışımlı iplik üretim kapasitesine sahip olması planlanan tesis, Türk tekstil sanayinin bu alanda ihtiyaç duyduğu iplikleri de üreterek Işıksoy Tekstil’in pazardaki rekabetçiliğinin artmasında da etkili olacak. Bölgeye katma değer sağlayan tesisin nitelikli istihdam ile kentin sosyal ve ekonomik gelişmesine de katkı sağlayacağına işaret eden Işıksoy Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işık, tesisin ayrıca tamamlanan 4.7 MW’lık çatı GES ile kendi enerjisini üreten ‘Yeşil Fabrika’ konumunda olduğuna vurgu yaptı. Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’na hazırlandıklarına vurgu yapan Arzu Işık, uzun yıllardır özellikle verimlilik ve yeşil üretim yönünde çalışmalar yürüttüklerini, sürece hazırlıklı olduklarını bildirdi.

Dünya markalarının tedarikçisi

RES ve GES alanında yatırımlar yaparak, mevcut enerji maliyetlerini düşürmeyi ve dolayısıyla pazarda rekabetçi konumda olmayı hedeflediklerini vurgulayan Işık, 2024’ün ikinci çeyreğinde kendi enerjisini yenilenebilir enerjiden karşılayan bir tesis haline geleceklerini duyurdu. Arzu Işık, “Artan enerji maliyetleri ve rekabetin zorlaşması firmamızı enerji alanında yatırım yapmaya yöneltti. Sektörde rekabetçiliğimizi arttırmak için girdi maliyetlerimizi azaltmaya odaklanmamız gerekiyor. Biz de bu yönde yenilenebilir enerji yatırımlarına yoğunluk verdik” dedi. Bursa’daki tesislerinde ürettikleri ipliklerin yüzde 15’ini kendi ihtiyaçları için kullandıklarını, kalanı pazara sunduklarını belirten Işık, sentetik ve gipe iplik üretiminde aylık 1.200 ton üretim kapasitesine sahip olduklarını, pek çok büyük markaya tedarik sağladıklarını, aylık 5 milyon metre kumaş üretim kapasitesine sahip olduklarını aktardı.

TEKNOSAB’da da tesis planlıyor

Firma bünyesinde yaklaşık bin kişi istihdam ettiklerini belirten Arzu Işık, uzun vadede Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) de bir tesis yatırımı planladıklarını anlattı. Öte yandan markalaşma çalışmaları yürüttüklerini de ifade eden Arzu Işık, “Turquality marka destek başvurumuz onaylandı. Hedef pazarlarımıza yönelik markalaşma çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte hız vereceğiz” diye konuştu. Üretiminin yüzde 20’sinin doğrudan, yüzde 60’ının ise dolaylı olarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihraç ettiklerini ifade eden Arzu Işık son yıllarda daha çevreci ve ekolojik yaklaşımları odağına alan tekstil sektöründe sürekli iyileştirme çalışmalarının önem kazandığını belirtti.