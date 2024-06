By Muda Tekstil, EcoFabric ile ihracat pazarlarında olacak

Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da çeyrek aşıra yaklaşan tecrübesi ile üretime devam eden ve yakın zamanda taşındığı 5 bin metrekarelik üretim tesisinde kapasitesini aylık 450 bin metre dokuma kumaşa çıkaran By Muda Tekstil rotasını ihracata çevirdi. Temel odak noktalarının sektördeki en son trendleri yakalayarak müşterilerine moda ve kaliteyi bir arada sunmak olduğunu belirten By Muda Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Daştan, “Yeni yerimizdeki makine ve tesis yatırımlarımızı tamamladık ve üretime başladık. Şu anda belgelendirme süreçlerimiz devam ediyor. Eylül ayı gibi bu süreçleri tamamlayacağımızı ve daha sonra Avrupa başta olmak üzere ihracata da başlamayı planlıyoruz. EcoFabric markamız ile şu anda ihracatçı kayıtlı konfeksiyonlara üretim yaparken bu markamızı belgelendirme süreçlerinin ardından yurtdışı pazarlarda duyuracağız. Modern tezgahlarımız ve tecrübeli bir ekibe sahip olmanın avantajlarını iyi kullanıyor, müşteri taleplerine hızlı ve esnek bir şekilde yanıt veriyoruz” dedi.

By Muda Grup Tekstil olarak, sürdürülebilirlik ilkesine büyük önem verdiklerini belirten Daştan, “Üretimimizi çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirerek, doğal kaynakları koruma ve atık oluşumunu en aza indirgeme çabası içindeyiz. Üretimini yaptığımız ürünlerin receyle oranını artırmak adına da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda da hassasız. İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyarak, tesisimizde güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Ağırlıklı olarak dış giyim kumaşlarının üretimini yapıyoruz ama bir yandan da Ar-Ge çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mukavemeti yüksek outdoor kumaş üretimi için bir çalışma başlattık. Bu çalışmalarla üretimimizdeki katma değeri de yukarıya çekmek için çalışıyoruz. İhracat sürecine başladığımızda katma değeri yüksek ürünleri piyasaya sunmaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.

“Sektörde belirsizlik var”

Tekstil sektörünün bir bilinmezlik içerisinde olduğunu söyleyen Daştan, “Hindistan tarafında yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle ülkemize bir miktar sipariş kaydı. Bu sipariş akışı sektörü bayrama kadar taşıyacaktır ancak sonrası için yine bir bilinmezlik söz konusu. İç piyasada rekabetin sınırları zorlanıyor, ihracat tarafında fiyat tutturma konusunda problemler var ve bütün bunlarla birlikte sektör karlılıkları çok düştü. Birçok üreticinin çıplak maliyet ile firmanın yaşam döngüsünü devam ettirmek adına satış yaptığını duyuyoruz. Bu yılın genel itibarıyla zor geçeceği ve sektördeki toparlanmanın 2025’in sonlarında başlaması öngörülüyor. Şirketlerimizin o döneme kadar ayakta kalabilmesi adına ne gibi adımlar atması gerektiği ise bir bilinmezlik. Büyük firmalarda yabancı ortaklıklar, küçük firmalarda da konkordato ve kapanma süreçlerini sıkça duyacağımızı tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.