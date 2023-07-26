C-Prot Smart Tv Security, akıllı TV’lere koruma kalkanı sağlıyor

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Yüzde 100 yerli olarak siber güvenlik ürünleri geliştiren C-Prot, akıllı TV’leri malware olarak bilinen kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyan siber güvenlik ürününde güvenlik duvarlarının gücünü artırarak, TV’ye güçlü bir dijital koruma kalkanı oluşturarak özellikle veri hırsızlığına karşı önemli tedbirler aldı.

Yürüttükleri Ar-Ge projesi ile C-Prot Smart TV Security’nin akıllı televizyonlarda virüs, fidye yazılımı, truva atı, solucan ve diğer zararlı yazılımlara karşı daha da güçlendirdiklerini belirten C-Prot CEO’su Bilgehan Üstündağ, uygulamanın cihazı yavaşlatmadan koruma sağladığını söyledi. Yenilenen programları ile yürüttükleri testlerde akıllı TV’nin internet bağlantılarında maruz kalabileceği potansiyel tehditlere karşı güvenli ve başarılı taramalar yaptığını ifade eden Bilgehan Üstündağ, “C-Prot Smart TV Security uygulaması tehditlere karşı web sayfalarını tarıyor ve güvenli olmayan sitelere karşı uyarılar veriyor. Kullanıcı cihazında yüklü tüm uygulamaların veya çalışan uygulamaların anlık internet trafiğini kontrol edebiliyor. Şüpheli görülen veya istenmeyen internet trafiği saliseler içinde engellenebiliyor” dedi.

“Siber veri hırsızlığı olayları ev izlemesi ile gerçekleştiriliyor”

Akıllı televizyonların gelişen ekosistemiyle birlikte, insan yaşamının merkezindeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırdığına dikkat çeken Bilgehan Üstündağ, “Televizyonların yaygınlaşmasıyla birlikte, nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi de bu cihazlarla entegre hale gelerek hayatımızı daha da kolaylaştırıyor. Örneğin, akıllı televizyonlar ev otomasyon sistemleriyle entegre edilebilir ve evdeki diğer akıllı cihazlarla iletişim kurabilir. Tüm bunlar neticesinde, siber güvenlik artık yalnızca bilgisayarlar ve telefonlar için değil, internete erişim sağlayan tüm sistemler için de önemli bir konu haline geldi. Bu sistemler; siber suçluların yeni odağı haline geldi. Siber suçlular, internet bağlantısı ve yazılımlar üzerinden televizyonları hedef alarak kullanıcıların kişisel verilerine, finansal bilgilerine ve hatta cihazlarına erişim sağlayabiliyor. Erişim sağladıkları sistemleri; ses kontrolü ve web kamerası ihlalleriyle birlikte, izinsiz girişlere, güvenlik risklerine, siber saldırılara karşı savunmasız bırakabiliyor. Son yıllarda meydana gelen birçok siber suç vakası akıllı televizyonlar üzerinden gerçekleştirildi. Akıllı TV’ler üzerinden birçok veri hırsızlığı ve ev izlemesi olayları gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Önlem alarak risklerden kurtulun

Akıllı televizyonlara olan talebin artmasıyla siber güvenlik risklerinin daha geniş kitlelere yayılabileceği uyarısı yapan Bilgehan Üstündağ, “TV’lerdeki siber güvenlik risklerinden korunmak için yurttaşların daha ciddi önlemler alması gerekiyor. Özellikle veri gizliliği, kötü amaçlı yazılımlar, zayıf güvenlik ayarları, hesap güvenliği güncelleme eksikliği gibi alanlarda daha dikkatli olunmalı” ifadesini kullandı.