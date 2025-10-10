Çağdaş Living markasıyla entegre yapılanmaya geçti!

Bodrum merkezli Çağdaş Holding, gayrimenkul alanındaki 35 yılı aşkın deneyimini yeni bir marka altında topladı. Grup, proje geliştirme, yatırım danışmanlığı, satış ve satış sonrası hizmetleri bütünleşik biçimde yürüteceği Çağdaş Living yapılanmasını devreye aldı.

Yeni markayla birlikte, grup bünyesindeki projelerin geliştirilmesinden satış sonrasına kadar tüm süreçlerin tek elden yönetilmesi hedefleniyor. Çağdaş Holding CEO’su Dağlarca Çağlar, “Bodrum’un geldiği noktada artık sadece proje inşa etmek değil; yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik ve yatırım değeri üretmek önem kazandı. Çağdaş Living, bu bütünsel bakışın markalaşmış halidir” dedi.

Çağlar, yeni yapılanmanın stratejik yönünü şu sözlerle açıkladı: “Konsept geliştirme, iletişim, pazarlama, satış ve satış sonrası süreçlerin aynı yapı içinde yürütülmesi; sadece ticari başarı açısından değil sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ve marka güveni açısından da büyük önem taşıyor.”

Bodrum’da 30’un üzerinde proje geliştirdi

1987 yılında kurulan Çağdaş Holding, Bodrum’un fiziksel, sosyal ve ekonomik gelişiminde etkili projelere imza attı. Otel, rezidans ve villa yatırımlarıyla bölgenin kentleşme modeline katkı sunan grup, kalite ve konforu merkeze alan projeleriyle yeni bir yaşam kültürü oluşturdu. Eğitim, kültür-sanat, çevre ve spor gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalarla da bölgeye yönelik sosyal sorumluluk anlayışını sürdürdü.

Bugüne kadar Bodrum Yarımadası genelinde 30’un üzerinde konut projesi geliştiren holdingin portföyünde, Swissotel Residences Bodrum Beach ve Swissotel Residences Bodrum Hill gibi otel markalarına bağlı rezidans ve villa projeleri yer alıyor. Ayrıca Bodrum Yolcu Limanı’nın da aralarında bulunduğu yedi iş merkezi yatırımı bulunuyor. En yeni ticari projesi Avlu Bodrum, açık avlu planı ve sosyal alanlarıyla yeni nesil çalışma anlayışını temsil ediyor.

Sürdürülebilir yaşam vizyonu

Çağdaş Living çatısı altında yer alan Çağdaş Yakaköy Evleri, Çağdaş Konacık Villaları, Mahal Bodrum ve Çağdaş Gündoğan Evleri projeleri, grubun sürdürülebilir yaşam vizyonunu somutlaştırıyor. Bu yaklaşımı anlatan Çağdaş Holding CEO’su Dağlarca Çağlar, “Bodrum bir destinasyon değil, bir yaşam markası. Biz bu markaya uzun vadeli değer katmak zorundayız. Satıştan sonra da hayatın içinde kalmak, asıl markalaşmanın kendisidir. Dört mevsim yaşanabilirliğe, doğal çevreyle uyumlu planlamaya ve fonksiyonel yaşam alanlarına öncelik veriyoruz. Yerel malzemeleri öne çıkaran, enerji verimliliği yüksek ve kullanıcı dostu yapılar üretmeye odaklanıyoruz” dedi.