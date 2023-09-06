'CANiK ile milli kulelerin ihracat yolculuğu başlıyor'

SAMSUN/EKONOMİ

Türkiye’nin savunma sanayii şirketlerinden CANiK’in global ihracat odaklı fuar serüveni, Polonya’nın ardından İngiltere ile devam ediyor.

CANiK, İngiltere’de yeni ihracat rekorları hedefliyor. CANiK, 12-15 Eylül 2023 tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarlarından biri olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2023) için son hazırlıklarını tamamladı. CANiK, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF’23’te sergilediği, yurtdışında ise ilk defa Polonya’da görücüye çıkardığı milli uçaksavarımızın en hızlı ve en yeni halkası CANiK M3 ve grup şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesini, İngiltere’de dünyaya tanıtacak.

Kilogram başı ihracatlarını 400 doların üzerine çıkaracaklarını dile getiren Aral, “Eylül ayının bizim için bir diğer önemli fuarı İngiltere’nin ve Birleşik Krallık’ın kalbi Londra’da yapılacak olan dünyanın en prestijli savunma fuarları arasında gösterilen DSEI 2023 öncesinde son hazırlıklarımızı tamamladık. Dünyanın en büyük uzaktan komutalı silah kulesi ürün ailesinden birine sahip UNIROBOTICS’in tüm ürün gamını bu fuarda tanıtacağız. Yüzde yüz yerli ve milli kulelerimiz, dost ve müttefik ülkeler için önemli bir kuvvet çarpanı olacak. Yüksek katma değerli ürün ihracatımızı uzaktan kumandalı komuta sistemleri ile daha da yukarılara taşıyoruz. Yeni siparişlerle kilogram başı ihracatımızı 400 doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.