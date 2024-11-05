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Carrefour, Ürdün'deki tüm mağazalarını kapatıyor

Carrefour, Ürdün'deki tüm mağazalarını kapatıp faaliyetlerine son vereceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Carrefour, Ürdün'deki tüm mağazalarını kapatıyor
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Ürdün'deki Carrefour mağazalarının sosyal medya sayfasından dün akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, 4 Kasım itibarıyla ülkedeki tüm Carrefour mağazalarının kapatılacağı belirtildi.

Açıklama yapılmadı

Ülkedeki Carrefour mağazalarının kapatılma sebebi ve kapanış seyrine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Fransa merkezli Carrefour şirketi, Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto ve boykot edilen firmalar arasında yer alıyor.

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