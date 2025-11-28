CarrefourSA, yeni dijital cüzdanı Payfour ile alışverişte yeni dönemi başlatıyor

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 74 ilde 1250’den fazla mağazası ve bayileri dahil olmak üzere 15.000 kişiye ulaşan kadrosu ile müşterilerine doğru ürünü, doğru üreticiden doğru fiyata ulaştırırken; dijital dönüşümünü güçlendirmeye devam ediyor. CRM alanındaki yatırımlarına yenisini ekleyen CarrefourSA, alışveriş deneyimini kişiselleştirmek ve iyileştirmek amacıyla yeni Dijital Cüzdan uygulaması Payfour’u hizmete sundu.

Değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak müşterilerine yenilikçi çözümler sunmayı sürdürdüklerini söyleyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “32 yıllık deneyimimizden aldığımız güç ve ‘Yeni Nesil Market’ vizyonumuzla geliştirdiğimiz süreçlerle, müşterilerimize ‘Doğru’ çözüm ortağı oluyoruz. Yeni Dijital Cüzdan uygulaması olarak hayata geçirdiğimiz Payfour; mağazalarımız, online market uygulamamız ve internet sitemiz üzerinden yapılacak alışverişlerde müşterilerimize alternatif ödeme yöntemleri ve finansal çözümler sunuyor. Kredi kartı olmayan, nakit ya da kredi kartı limitini kullanmak istemeyen müşterilerimiz, Payfour ile sunduğumuz ve finansman hizmetlerinin Dgfin Finansman A.Ş tarafından sağlandığı Alışveriş Kredisi sayesinde alışverişlerini Şimdi al Sonra Öde seçeneği ile tamamlayabiliyor. Aynı zamanda Payfour’da kişiye özel oluşturulacak Hazır Limit, çeşitli vade seçenekleri ile ödeme yapılmasına imkân sağlıyor.” dedi.

“Payfour’a özel kampanyalar ve fırsatlar, alışverişe keyif katacak”

Hızlı ve güvenli alışveriş hizmeti sunan Payfour uygulamasının, ödeme kolaylıkları sağlamakla sınırlı kalmadığını belirten Kartallıoğlu, şöyle devam etti:

“Payfour uygulamamızla, kişiselleştirilmiş ödeme kolaylıklarının yanı sıra alışverişleri keyifli hale getirecek uygulamaya özel kampanyalar, kişiye özel fırsatlar, puanlar, hazır limit, alışveriş kredisi, ödeme erteleme, taksit seçenekleri ve indirim kazanma fırsatları sunuyoruz. Harcamaların kontrol altında tutulmasını ise uygulama içerisinde yer alan, Payfour ile yapılan alışverişleri gösteren ilave bölümüyle kolaylaştırıyoruz. Ayrıca Payfour kullanıcılarının, farklı markalarda geçerli avantajlara da erişebilmesini sağlıyoruz. Böylece müşterilerimize çok yönlü fırsatlar sunuyoruz. CarrefourSA olarak, müşteri deneyimini daha da iyileştirmek için doğru adımları atmaya ve teknolojiye olan yatırımlarımıza devam edeceğiz.”