CarrefourSA'dan perakende medyada dijital dönüşüm

Türkiye’de organize gıda perakendesi alanında hayata geçirdiği yenilikçi ve öncü çalışmalarla Türkiye’de 67 ilde 1200’e yakın mağazasıyla hizmet veren CarrefourSA, CRM alanındaki yeniliklerine bir yenisini ekledi. CarrefourSA, iş ortaklarının hedef kitlelerine doğru yerde ve zamanda minimum maliyetle ulaşmasını sağlayarak hem satışlarını hem de kârlılıklarını artırmalarını desteklemek için Retail Media çalışmasını hayata geçirdi.

Gerçekleştirilen çalışmayla reklamverenler ve müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirdiklerini söyleyen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Burçin Çelik, yılda online ve fiziksel mağazalarımızla 209,5 milyon ziyaretçiyi ağırlarken, CarrefourSA Online Market aylık ortalama 7,5 milyon ziyaret alıyor. Bu alandaki doğru yatırımlarımız sayesinde ise 11,6 milyon kartlı müşteriye ulaşarak, Türkiye'nin en güçlü perakende zincirlerinden biri olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Şu anda CarrefourSA'nın toplam cirosunun %75’i sadakat kart kullanımlı işlemlerden oluşuyor. Bu yüzden sektörümüzdeki küresel ve yerel dönüşüm süreçlerini yakından takip ediyoruz. 2024’ün başından itibaren geliştirdiğimiz CarrefourSA Retail Media platformu reklam performanslarının anlık olarak takip edilmesini sağlayarak reklamverenler tarafından maliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini destekleyecek” dedi.

“Rekabet avantajı sunacağız”

CarrefourSA Retail Media hizmetinin sadece bir reklam platformu değil, aynı zamanda tüketici davranışlarını analiz ederek reklamverenlerin stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacak güçlü bir araç olduğunu da ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

“Retail Media sayesinde hedef müşteri kitlelerine daha etkili ulaşma, geniş kitlelere erişim, yüksek hedefleme ve satış artırma potansiyeli sunuyoruz. Retail Media’nın kapsamlı raporlama, anlık takip imkanı ve etkin on-site ve off-site reklam seçenekleri aynı zamanda markaların reklam performanslarını optimize etmelerini de sağlıyor. Sunduğumuz bu hizmetle tüketici davranışlarını gerçek zamanlı analiz ederek, reklam maliyetlerinin yönetilmesine ve stratejik hedeflere ulaşılmasını kolaylaştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de perakende medya alanında liderliğimizi pekiştirerek, markalarımıza ve satıcılarımıza yeni rekabet avantajları sunacağız. Dijital ve perakende medya dönüşüm yolculuğumuzda iş ortaklarımızla birlikte sektöre yenilikçi çözümler yaratmaya devam edeceğiz.”