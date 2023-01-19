Casper Nirvana X400 yeniden satışa sunuldu

11. Nesil Intel Core işlemciler ve metal gövdesiyle yenilenen Casper Nirvana X400, yüksek performansı güçlü donanımıyla, maksimum mobiliteyi şık tasarımıyla birlikte sunuyor. Casper, 11. Nesil Intel Core işlemcilerle yenilediği Nirvana X400’ü metalik gri rengiyle birlikte satışa sunuyor.

Casper Nirvana X400, Intel Core i5 ve Intel Core i7 işlemcilerle birlikte sunuluyor.

Gündelik kullanımda ve iş hayatında verimli ve hızlı bir kullanım sunan Casper Nirvana X400, diğer harici ekran kartlarına göre daha iyi GPU performansı sunan Intel Iris Xe dahili grafik kartlarıyla yüksek görüntü kalitesi sunuyor.



Casper Nirvana X400, sadece 1,29 kg hafifliği, 19,4 mm inceliği ve 180 derece dönebilen ekranıyla, 14’’ FHD çözünürlüğe, 250 NIT parlaklığa sahip ekranı ve IPS panel teknolojisine sahip. Pil süresi ise 10 saat.

Nirvana X400’te bulunan 1’er adet Type-C, USB 3.2, USB 2.0, HDMI ve Ethernet portu ile kolay erişim ve hızlı veri aktarımı da bir arada sunuluyor. Maksimum mobilite ve yüksek performansın güçlü donanımlarla buluştuğu Nirvana X400, en güncel depolama desteklerinden olan M2 NVMe desteği ile verileri daha hızlı depolama imkanı sunarken çift dual slot ile 64 GB’a kadar artırılabilir RAM olanağı sağlıyor. Farklı birçok konfigürasyon seçeneğiyle birlikte kullanıcılar, Nirvana X400’ü satın almadan önce istedikleri gibi özelleştirme yapabiliyor.