Champs’in yeni operasyon direktörü Mesut Kanberoğlu oldu

Çalışanların memnuniyetini artırmak, şirketlerin de kaliteli ve hızlı çözümlere düşük maliyetlerle ulaşmasını sağlamak üzerine kurulan Champs, yapılanmasını güçlendirmeye devam ediyor. Alanında uzman yeni isimlerle kadrosunu güçlendirmeye devam eden Champs’in son atalamalarından biri de Mesut Kanberoğlu oldu. BPO ve CX sektörlerinde 17 yılın üzerinde yönetim tecrübesine sahip olan Kanberoğlu, telekomünikasyon, e-ticaret, teknoloji, bankacılık, enerji ve medya endüstrilerindeki küresel liderlerin operasyonlarını başarıyla yönetti.

Mesut Kanberoğlu kimdir?

Operasyonel alanda oldukça ciddi başarıları bulunan Kanberoğlu, Champs ekibine bundan sonraki süreçte uzmanlığı ve profesyonelliği ile destek verecek. 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kanberoğlu, İstanbul Üniversitesi'nin Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden mezun oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Kanberoğlu, telekomünikasyon, e-ticaret, teknoloji, bankacılık, enerji ve medya alanlarındaki küresel liderlerin 1000'den fazla çalışanıyla çeşitli operasyonlara imza attı.

Champs

BPO alanında pek çok başarıya imza atmış Mahir Tüzün tarafından 2021 yılında kurulan Champs, müşteri deneyimini yeniden tanımlıyor. Odak noktası, işletmeleri yetenekli bireylerden oluşan dinamik bir toplulukla buluşturmak olan Champs, dünyanın her yerinden çok sayıda vasıflı ve Gig ekonomisine dahil olan çalışana sınırların ötesinde iş fırsatlarının kapılarını aralıyor. Müşterilerine sunduğu 13'ten fazla dil desteği ile ihtiyaç duyulan dili, akıcı bir şekilde konuşabilen çok dilli bir iş gücünden yararlanma olanağı sunan Champs, bu yönüyle iş arayanları coğrafi sınırların ötesine taşıyor.

İstanbul merkez ofisinde, 50 kişiye yakın, kendi alanında tecrübeli çalışan kadrosuyla hizmet sunan Champs, verdikleri hizmetlerin tamamında küresel bir bakış açısını benimsiyor. Champs'in ana amacını ise uluslararası markalar ile yüksek vasıflı çalışanlar arasındaki bağlantıları güçlendirerek, müşteri deneyimi ve memnuniyetini üst boyutlara taşımak oluşturuyor. Platform; operasyonel verimliliği artırmakla ilgili hizmetlerin yanı sıra işletmeler için anlamlı maliyet tasarrufları sunan çözümler de sunuyor. Ayrıca Champs, iş ortaklarının birinci sınıf yeteneklerden oluşan seçkin bir havuzdan faydalanmasına, işletme performansı açısından yükselmesine ve KPI hedeflerine güvenle bir şekilde ulaşmasına da olanak sağlıyor.