Chint Green Energy, 4,55 MWp güneş enerjisi santralini devreye aldı

Proje, daha önce duyurulan iş birliği kapsamında Enerji Performans Sözleşmesi iş modeliyle hayata geçirildi. Proje hem kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşmasına hem de sanayide yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik önemli bir örnek niteliği taşıyor.

Projede Astronergy tarafından sağlanan yerli üretim 590 Wp TOPCon güneş panelleri, Chint Power’ın 125 kW inverterleri ve Chint Power – C AG pano çözümleri kullanıldı. Yüksek verimlilik sınıfındaki bu ekipman kombinasyonu, tesisin enerji üretim kapasitesini artırırken işletme koşullarında sürdürülebilir performans sağlamaya yönelik olarak tasarlandı.

Bu iş birliği, sanayi tesislerinde yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik önemli bir örnek oluştururken, Türkiye’nin enerji dönüşümü ve karbon azaltım hedeflerine katkı sağlayan uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.