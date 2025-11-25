  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Chint Green Energy, 4,55 MWp güneş enerjisi santralini devreye aldı
Takip Et

Chint Green Energy, 4,55 MWp güneş enerjisi santralini devreye aldı

Küresel bir güç olarak Türkiye pazarında faaliyet gösteren Chint Green Energy, yenilenebilir enerji projelerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, Oryantal Tütün Paketlemenin İzmir Torbalı’da bulunan üretim tesisinde gerçekleştirdiği 4,55 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinin kurulumunu tamamlayarak sistemi devreye aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Chint Green Energy, 4,55 MWp güneş enerjisi santralini devreye aldı
Takip Et

Proje, daha önce duyurulan iş birliği kapsamında Enerji Performans Sözleşmesi iş modeliyle hayata geçirildi. Proje hem kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşmasına hem de sanayide yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik önemli bir örnek niteliği taşıyor.

Projede Astronergy tarafından sağlanan yerli üretim 590 Wp TOPCon güneş panelleri, Chint Power’ın 125 kW inverterleri ve Chint Power – C AG pano çözümleri kullanıldı. Yüksek verimlilik sınıfındaki bu ekipman kombinasyonu, tesisin enerji üretim kapasitesini artırırken işletme koşullarında sürdürülebilir performans sağlamaya yönelik olarak tasarlandı.

Bu iş birliği, sanayi tesislerinde yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik önemli bir örnek oluştururken, Türkiye’nin enerji dönüşümü ve karbon azaltım hedeflerine katkı sağlayan uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

Damla Kent Projesi’nde daire seçimleri 26 Kasım itibarıyla başlıyorDamla Kent Projesi’nde daire seçimleri 26 kasım itibarıyla başlıyorŞirket Haberleri
Akaryakıta dev indirim tabloya yansıdı: İşte 25 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta dev indirim tabloya yansıdı: İşte 25 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Elektrik faturalarında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren fiyatlar yükselecekElektrik faturalarında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren fiyatlar yükselecekEkonomi
En ucuz konut kredisi hangi bankada? 750 bin ve 1,5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?En ucuz konut kredisi hangi bankada? 750 bin ve 1,5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?Ekonomi

 

Şirket Haberleri
Akcoat ve SAÜ’den kadınlar için 'birlikte güçlüyüz' mesajı
Akcoat ve SAÜ’den kadınlar için 'birlikte güçlüyüz' mesajı
Pluspay & Nearpay: Türkiye'nin ödeme ekosisteminde stratejik işbirliği
Pluspay & Nearpay: Türkiye'nin ödeme ekosisteminde stratejik işbirliği
Baymak’tan meslek liselerine ‘uygulamalı eğitim’ desteği
Baymak’tan meslek liselerine ‘uygulamalı eğitim’ desteği
Helya İnşaat iki büyük projeyi daha yükseltiyor
Helya İnşaat iki büyük projeyi daha yükseltiyor
Damla Kent Projesi’nde daire seçimleri 26 Kasım itibarıyla başlıyor
Damla Kent Projesi’nde daire seçimleri 26 Kasım itibarıyla başlıyor
Google hisseleri 2025’te kazandırdı
Google hisseleri 2025’te kazandırdı