Çimento devi Holcim, Polonya pazarına giriyor

İsviçre merkezli, dünyanın en büyük ikinci çimento üretici olan Holcim, Polonya pazarına girmek için HM Factory'i satın aldı. Satın alım için ödenen tutar ise henüz belirtilmedi.

Satın alıma konu olan, duvar, merdiven ve balkonlarda kullanılan ürünler üreten HM Factory'nin yıllık cirosunun ise 19.36 milyon dolar civarında olduğu biliniyor.