Çimsa, dünyada ses getiren ürün ve teknolojilerini Intercem Americas’ta tanıttı

Dünya yapı malzemeleri sektörünün prestijli organizasyonlarından Intercem Americas, 19-21 Kasım tarihleri arasında ABD’nin Houston şehrinde düzenlendi. Lokal bir çimento ihracatçısından, küresel bir yapı malzemeleri oyuncusuna dönüşen Çimsa da her yıl olduğu gibi Intercem Americas’a katılarak, dünyada örnek gösterilen katma değerli çalışmalarını sektör profesyonelleriyle paylaştı. 50’ye yakın ülkeden çok sayıda sektör profesyonelinin yer aldığı fuarda, Çimsa her geçen gün artırdığı küresel ayak izi ve inovatif ürünleriyle, organizasyonun dikkat çeken üreticileri arasında yer aldı.

"ABD'deki 82 milyon dolarlık yatırım ile başlattığımız ikinci üretim tesisimizi de 2025 son çeyrekte devreye alacağız"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, Çimsa’nın dünyada beyaz çimentoda ikinci, CAC’da ise üçüncü en büyük oyuncu olduğunu hatırlatırken, “Bu öncü konumumuzu uluslararası platformlarda ve özellikle ABD gibi bizim için kilit olan bir pazarda sektör oyuncularıyla paylaşmak çok değerli. Bugün global pazarlardaki etkinliğimiz ve çimentodan yapı malzemelerine geçişteki başarılı stratejilerimizle sektörün dönüşümüne önemli katkılar sağlıyoruz. İş kültürümüzün merkezine yerleştirdiğimiz küreselleşme anlayışımız ile yapı malzemelerindeki vizyonumuzu daha da pekiştiriyoruz” dedi.

Son 3 yılda uluslararası çapta hayata geçirilen stratejik yatırımlarla, küresel bir yapı malzemeleri oyuncusuna dönüştüklerinin altını çizen Umut Zenar, “Çimsa olarak müşteriye ve sektörün stratejik coğrafyalarına yakın olmak bizim için çok önemli. Bu anlamda yaklaşık yüzde 20 pazar payına sahip olduğumuz ABD de öncelikli pazarlarımızdan birini oluşturuyor. Bugün ABD’de inşaat sektörünün toplam büyüklüğü 2 trilyon dolar seviyesinde hesaplanıyor. Biz de dünyanın en büyük inşaat ve altyapı pazarlarından biri olan ABD’deki pazar payımızı artırmaya odaklanıyoruz. Bugün hali hazırda var olan beyaz çimento tesisimizle, bölgede kendi segmentimizde yüzde 20’ye yakın bir pazar payımız var. Bir yandan buradaki varlığımızı yeni inovatif ürünlerle güçlendirirken bir yandan da gri çimentoda da önemli bir oyuncu olmak için ilk adımımızı attık. Halen inşaat çalışmalarına devam ettiğimiz ve 2025 yılının son çeyreğinde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz gri çimento tesisimizle birlikte, ABD pazarında çok daha aktif bir Çimsa yaratacağız” diye konuştu.

Münih-Mersin sinerjisinde geliştirilen yeni teknolojilerini tanıtıyor

Küresel ayak izini dünyanın farklı coğrafyalarında tanıtmayı sürdüren Çimsa, Hindistan’ın Goa kentinde düzenlenen Irefcon India ve Abu Dabi’de düzenlenen Abu Dhabi Dry-mix fuarlarında da Türk yapı malzemeleri sektörünün temsil etti. Kalsiyum alüminat çimento (CAC) başta olmak üzere yapı kimyasalları alanında müşterilerine sunduğu inovatif çözümleri fuar katılımcılarıyla paylaşan Çimsa, Münih’te bulunan Sabancı Teknoloji Merkezi ile Mersin’deki Ar-Ge merkezi Formülhane sinerjisinde geliştirilen yeni teknolojiler hakkında da paydaşlarına bilgi verdi.