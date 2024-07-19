Çin, ticaret hacmini GS1 sistemiyle 6 trilyon dolar seviyesine taşıdı

GS1 Küresel Ticari Ürün Numarası (GTIN) yakın zamanda Çin gümrük noktalarında kullanılmaya başlandı. Küresel ticaretin en büyük aktörlerinden biri olan Çin, GS1’in sağladığı kontrol mekanizması sayesinde, bilgi bazlı hata oranını minimuma indirirken, işlem hızını da katbekat arttırdı. GS1 Küresel Ticari Ürün Numarası ile yakalanan başarı, başka ülkelerin de dikkatini çekmeye başladı.

“GS1, ülkemizi küresel ticaret aktörleri arasında avantajlı bir noktaya taşıyabilir”

GS1 Türkiye CEO’su Elif Müftüoğlu, uygulamayı Türkiye özelinde şöyle değerlendirdi:

“Türkiye, Avrupa’nın en yüksek ticaret hacmine sahip ülkelerinden biri. Türkiye’de 30 kara, 8 demiryolu, 105 deniz ve 66 hava olmak üzere toplamda 209 hudut kapısı bulunuyor. Hâlihazırda, kara hudut kapılarında 29, demiryolu hudut kapılarında 5, deniz hudut kapılarında 47, hava hudut kapılarında ise 13 gümrük müdürlüğü hizmet veriyor. Bu gümrük noktaları, yüksek ihracat ve ithalat rakamları sebebiyle, son derece ağır bir iş yüküne sahip. Türkiye’nin uluslararası ticaret hacmi sadece 2024 yılının ilk 3 ayında, 147 milyar 784 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylesi bir ticaret hacmini doğru ve hızlı biçimde yönetmek hiç kolay değil; elinizde daima etkili araçların bulunması gerek. Diğer yandan bugün gümrük işlemlerindeki hız faktörü, artık küresel ticaret aktörleri arasındaki rekabeti belirleyecek unsurlardan biri. GS1 bilgi akışında ülke ve markalara yetkin bir araç sunarak, gümrük noktalarına en az maliyetle en efektif çözümü sunuyor. Bugün ilk örneği Çin’de görülen bu başarı hikâyesinin zamanla tüm dünyaya yayılmasını bekliyoruz. Türkiye’nin GS1’i kullanan ilk ülkelerden biri olması, ülkemizi küresel ticaret aktörleri arasında avantajlı bir noktaya taşıyabilir.”

Çin’in dış ticaret işlemleri hızlandı

Çin, 596 milyar dolarlık hacmiyle, dünyanın en yüksek uluslararası ticaret hacmine sahip ülkelerinden biri. Bu hacimde bir trafiği yönetmekte karşılaşılan zorluklar, Çin Gümrüğü’nü GS1 sistemiyle buluşturdu. Çinli şirketler, uzun süredir, bir yandan ihracatta Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika’ya olan coğrafi uzaklık dezavantajını nasıl aşacaklarını, bir yandan da ithalatta hammadde ve yarı mamul ithalatında gümrük güvenliğini nasıl arttırabileceklerini araştırıyorlardı. Bu araştırmaların sonucunda, ithalat-ihracat akışındaki insan faktörlü yavaşlamaların önüne geçilmesinin bir çözüm olabileceğinde karar kıldılar. Temel sorun hem şirketlerde hem de gümrük noktalarında, ürün bilgilerinin birden fazla kez elle girilmesini gerektiren ihracat-ithalat süreçlerindeki tutarsızlıklara, yanlışlıklara ve zaman kayıplarına neden olmasıydı. Bu sorunu gündemine alan Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi (GACC) GS1 sistemini inceledi ve pilot uygulamalardan sonra, sınır beyanlarını hızlandırmak, hataları en aza indirmek, uyumluluğu artırmak, sahteciliği izlemek ve bir dizi gümrükleme sürecini geliştirmek üzere, GS1 standartlarını kullanmaya karar verdi. Bunun bir sonucu olarak, Çin'e mal ithal eden birçok şirket ve aracı artık sadece ürünün GS1 barkod numarasını girerek “tek pencere”den beyan sisteminde temel ürün bilgilerini otomatik olarak doldurabiliyor. Bu da Çin’in uluslararası ticaret işlemlerine büyük bir hız katıyor.

Ürün verilerinin gerçek ve güvenilir olmasını sağlamaya yardımcı oluyor

GS1 Çin, GS1 barkod numaralarının (Küresel Ticari Ürün Numaralarının) geçerliliklerini kontrol etmek ve ürün bilgilerini “tek pencere” beyan sistemine girilenlerle karşılaştırmak için Verified by GS1'i kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla, Çin Gümrüğü ile yakın bir şekilde çalışıyor. Çin Gümrüğü, GS1 Küresel Ticari Ürün Numaraları’nın ürünleri benzersiz, istikrarlı ve küresel bir şekilde tanımladığını kabul ediyor. Ayrıca, Verified by GS1'deki kontrol mekanizmasının, Çin dışındaki marka sahiplerinden gelen ürün verilerinin gerçek, güvenilir ve güvenilir olmasını sağlamaya yardımcı olduğunu da ifade ediyor. GS1, HS kodunun yerini almamakla beraber, onun tamamlayıcısı bir işleve sahip. GS1, gerçek bir stratejik değere sahip ürün tanımlama biçimi olmasının yanı sıra uyumluluğu artırmanın ve sahte mallarla mücadele etmenin de bir yolu. Bu avantajlarıyla GS1, artık Çin Gümrüğü için dijital gümrüklemede çok önemli bir unsur olarak kabul ediliyor.